La grande braderie printanière Steam est là pour vider votre portefeuille !

La vente printanière de Steam est lancée

La saison des économies est de retour sur la célèbre plateforme de jeux vidéo en ligne. Malgré l’absence de réduction pour la Steam Deck cette fois-ci, la vente printanière de Steam bat son plein, offrant une multitude d’offres alléchantes que tout amateur de jeux vidéo devrait prendre en considération.

Des jeux phares à des prix réduits

Parmi les jeux proposés, citons “Baldur’s Gate 3”, le jeu de rôle qui a remporté le titre de jeu de l’année 2023 selon The Game Awards et Steam lui-même, qui est proposé avec une réduction de 10%. Palworld, l’un des plus gros succès de l’année, bénéficie également d’une remise de 10%, tandis que le jeu “Lethal Company”, véritable phénomène viral, a vu son prix baisser de 20%.

Un large éventail de remises

Ce n’est pas tout; “Like a Dragon: Infinite Wealth”, sorti fin janvier, est déjà soldé à 20%. Un pack contenant Cyberpunk 2077 et son extension très appréciée, Phantom Liberty, est proposé avec une remise de 43%, alors que le jeu de base est à moitié prix. Des jeux aussi populaires que “Grand Theft Auto V” et “Mortal Kombat 1” ne sont pas en reste, avec respectivement 63% et 40% de remise.

D’autres offres alléchantes

En outre, “Starfield” est proposé avec une réduction d’un tiers, alors que plusieurs autres jeux Bethesda sont également en vente. “Star Wars Jedi: Survivor” accuse une baisse de 55%. Parmi les autres jeux en promotion, citons “Diablo IV” à moitié prix et “Red Dead Redemption 2” avec un rabais de 67%.

Cette vente gigantesque englobe des milliers de jeux. Il serait donc judicieux d’y jeter un coup d’œil, surtout si vous avez des titres dans votre liste de souhaits. Vous avez jusqu’au 21 mars pour profiter de ces remises.