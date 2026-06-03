La bande-annonce d’Onslaught évoque une suite cachée à un film culte d’action

La bande-annonce de The Onslaught dévoile un film aux allures de suite cachée, rappelant l’univers et l’intensité d’un classique du cinéma d’action culte, attisant la curiosité des amateurs du genre avec ses références familières.

Tl;dr « Onslaught » reprend l’univers de « The Guest ».

Dan Stevens et Adam Wingard de retour ensemble.

Sortie prévue le 4 septembre 2026 chez A24.

Retour d’Adam Wingard à ses racines

Après avoir côtoyé les studios hollywoodiens avec le mastodonte « Godzilla vs. Kong », le cinéaste Adam Wingard revient à un registre qui lui est cher : le thriller d’action sous tension. Son prochain film, intitulé « Onslaught », dévoile une bande-annonce qui fait vibrer la fibre nostalgique des fans de The Guest. Si certains y voient déjà un clin d’œil évident à son film culte de 2014, ce nouveau projet, produit par A24, semble promettre une expérience tout aussi haletante, mais sur une échelle différente.

Un univers partagé plutôt qu’une suite officielle ?

La question intrigue : s’agit-il d’une suite cachée de « The Guest » ? Aux côtés du scénariste Simon Barrett, Wingard brouille habilement les pistes. Plusieurs détails visuels rappellent le long-métrage original : citrouilles d’Halloween, lessive flottant au vent… Mais surtout, on retrouve une figure centrale : Dan Stevens. L’acteur, interrogé par MovieWeb, livre un éclairage sans ambiguïté : « Ce n’est pas une suite à The Guest, mais si vous avez aimé The Guest, il y a de grandes chances que vous appréciiez Onslaught. C’est bien ancré dans cet univers de super soldats détraqués que nous affectionnons tant. »

Nouveaux super soldats et figures féminines fortes

Dans cette nouvelle aventure, la menace change d’échelle. Les super soldats inquiétants ne se limitent plus à un individu charismatique ; ils semblent désormais légion et plus monstrueux encore. Fini le tueur charmeur façon David Collins ; place à des silhouettes menaçantes et mutiques évoquant Jason Voorhees de la saga « Vendredi 13 ». Pour leur faire face, on découvre notamment la présence de Adria Arjona, incarnant une militaire prête à défier ces machines meurtrières.

Voici quelques éléments visuels forts qui marquent cette bande-annonce :

Citations directes à Halloween et aux codes du slasher.

Mise en avant de figures féminines combattantes.

L’attente monte pour septembre 2026

Le rendez-vous est déjà fixé : c’est le 4 septembre 2026 que les spectateurs pourront découvrir ce nouvel opus en salle. Un retour aux sources pour Adam Wingard, soutenu par la patte singulière du studio A24. Difficile alors de ne pas ressentir une certaine impatience devant ce mélange annoncé d’action brutale et de clins d’œil malicieux à la série B des années 80 – tout en s’interrogeant sur ce que cache vraiment cet « Onslaught ».