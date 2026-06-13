Godzilla remet Mechagodzilla en scène, mais pas là où on l’attend

Une nouvelle bande-annonce de Godzilla remet Mechagodzilla au premier plan. Sauf que ce retour concerne surtout une attraction japonaise, pas le film attendu.

En bref Mechagodzilla revient surtout dans une attraction japonaise

Aucune confirmation pour le prochain film

Takashi Yamazaki reste au centre du projet

Le point clé, c’est celui-là. La nouvelle bande-annonce autour de Godzilla remet bien Mechagodzilla sous les projecteurs, mais elle ne valide pas son arrivée dans le prochain long-métrage. Et ça change pas mal de choses.

Une bande-annonce qui entretient volontairement le flou

Ce que la vidéo vend, d’abord, c’est une nouvelle variation du monstre mécanique dans l’univers porté par Takashi Yamazaki. Forcément, pour ceux qui suivent Godzilla Minus One, le réflexe est immédiat : on se dit que ce Mechagodzilla pourrait débarquer au cinéma.

Mais non, pas à ce stade. La bande-annonce fait revenir Godzilla et insiste sur cet adversaire métallique, alors même que le personnage n’apparaissait pas dans Godzilla Minus One. Résultat ? Une vraie montée d’attente, sans preuve concrète pour le film.

Le vrai terrain de jeu, c’est un parc d’attractions japonais

En réalité, cette vidéo renvoie à Godzilla The Ride: The Great Clash, une attraction installée au Seibuen Amusement Park, au Japon. Elle existe déjà depuis plus d’un an. Le détail important, c’est qu’elle a été écrite par Takashi Yamazaki, le réalisateur derrière Godzilla Minus One.

Ce n’est pas anodin. Chez Godzilla, les frontières entre cinéma, parc à thème et imaginaire de franchise sont poreuses depuis longtemps. Là, on a un cas très concret : une création pensée par le cinéaste lui-même, qui prolonge son regard sur le kaiju sans passer par un nouveau film.

L’an dernier, Takashi Yamazaki expliquait d’ailleurs qu’il était ravi de retourner dans l’univers de Godzilla depuis le siège du passager. Il disait aussi, « Je suis ravi de retourner dans le monde de Godzilla depuis le siège du passager. Quels adversaires puissants vont émerger ? Où ce manège nous emmènera-t-il ensuite ? Moi-même amateur d’attractions, j’ai hâte de faire mon premier tour, et je travaille jour et nuit avec notre équipe pour en faire l’attraction la plus terrifiante du monde. »

A new promo trailer for "Godzilla the Ride: Great Clash" from director Takashi Yamazaki has been released. The attraction may eventually be available in North America, but nothing is currently confirmed. pic.twitter.com/bMQknwRIaC — Kaiju News Outlet (@KaijuNewsOutlet) June 11, 2026

Pourquoi Mechagodzilla reste un nom qui pèse lourd

Si cette apparition fait autant réagir, c’est aussi parce que le dernier Mechagodzilla vu à l’écran venait du MonsterVerse de Legendary, dans Godzilla vs. Kong. Cette version était fabriquée par Apex, qui avait mêlé technologie et squelette de King Ghidorah.

Le monstre avait fini battu par Godzilla et Kong, puis plus rien. Depuis, silence radio dans le MonsterVerse. Du coup, le simple fait de revoir ce nom suffit à relancer les spéculations.

Le prochain film garde encore ses cartes

Pendant ce temps, Toho prépare pour l’automne Godzilla Minus Zero, suite du carton récent autour de cette incarnation plus brutale du roi des monstres. La promesse affichée reste simple : un Godzilla encore plus grand, toujours menaçant pour l’humanité.

Mais pour le reste, on avance dans le brouillard. Aucune bande-annonce n’a confirmé la présence d’un autre kaiju ou d’une autre monstruosité aux côtés du lézard géant. Le premier trailer montrait surtout une chose, Godzilla se dirige vers les États-Unis. Et c’est peut-être ça, le plus intéressant à moyen terme : la franchise élargit son terrain, tout en gardant assez de zones d’ombre pour nourrir la machine à fantasmes.