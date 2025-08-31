Godzilla dévoile une nouvelle bande-annonce surprise, pour le moins surprenante

Le célèbre monstre japonais fait de nouveau parler de lui avec la sortie d'une bande-annonce inédite. Ce nouveau film, attendu par les fans, promet une approche surprenante qui pourrait bien déjouer les attentes du public.

Tl;dr Nouveau court-métrage Godzilla dévoilé pour le G-Fest 2025.

Suzuki Fuku rejoint la distribution, fan de kaiju confirmé.

Hommage attendu aux classiques du genre, sortie en novembre.

Une nouvelle ère pour Godzilla au G-Fest

Chaque automne, les passionnés du légendaire monstre géant guettent fébrilement les nouveautés du G-Fest. Cette année ne fera pas exception : un tout nouveau court-métrage, attendu pour le 3 novembre, vient prolonger la tradition annuelle dédiée à Godzilla. Si l’attente jusqu’en 2027 pour découvrir le prochain volet du MonsterVerse semblait longue, ce film inédit promet d’occuper l’espace et de combler la communauté des « kaiju fans » avant la sortie de titres très attendus comme Godzilla x Kong: Supernova ou la suite de Godzilla Minus One.

Suzuki Fuku s’invite chez les monstres géants

La présence de Suzuki Fuku, visage familier des amateurs de pop culture japonaise grâce à ses rôles dans des franchises comme Kamen Rider, apporte une note singulière à cette nouvelle production. Passionné par les effets spéciaux, l’acteur ne cache pas son enthousiasme : « Après avoir vu “Godzilla-1.0” au cinéma, j’ai eu très envie de jouer un jour dans un film Godzilla. Participer à ce court-métrage et découvrir les costumes ainsi que le plateau miniature a été un vrai bonheur ! J’espère que “Godzilla Fest 2025” sera un moment inoubliable pour tous ! » confie-t-il. Son implication devrait séduire autant les fans historiques que les nouveaux venus.

Coup d’œil sur le projet : hommage et renouveau

Cette nouvelle mouture baptisée « Fes Godzilla New Century », pilotée par le réalisateur Nakagawa Kazuhiro, s’annonce comme une synthèse des grands moments de la saga tout en proposant un regard renouvelé. Le site officiel précise d’ailleurs que le court-métrage s’inscrit dans une série saluée lors des éditions précédentes et relancée cette année avec une approche différente. Une bande-annonce promet déjà quelques surprises visuelles.

Du côté du scénario, peu d’informations ont filtré jusqu’à présent. Toutefois, tout laisse à penser que cette version rendra hommage aux premières incarnations du monstre tout en intégrant quelques-uns des adversaires mythiques issus de l’univers Toho : on se souvient encore de l’affrontement épique contre Hedorah lors d’une précédente édition.

Pour ceux qui souhaitent replonger dans l’atmosphère si particulière des films à effets spéciaux japonais, voici ce qu’il faut retenir :

L’événement s’appuie sur des créatures classiques issues du répertoire Toho.

L’équipe mise sur l’innovation technique tout en préservant la tradition.

Alors que la bande-annonce commence déjà à circuler parmi les communautés spécialisées, il semble que le roi des monstres n’ait pas fini de régner sur nos écrans… jusqu’au prochain séisme cinématographique annoncé pour 2027.