Karen Gillan a terminé le tournage de la nouvelle adaptation de Stephen King

Karen Gillan, célèbre pour son rôle dans Doctor Who, a annoncé dans une nouvelle vidéo qu'elle a terminé le tournage de l'adaptation par Mike Flanagan du roman de Stephen King, The Life Of Chuck. Quelle sera sa prochaine aventure cinématographique ?

Tl;dr Karen Gillan termine le tournage de The Life of Chuck.

Le film est une adaptation d’une nouvelle de Stephen King.

La date de sortie n’est pas encore confirmée.

Le casting réunit plusieurs acteurs talentueux.

Fin du tournage pour Karen Gillan

La célèbre Karen Gillan, connue pour son rôle dans Doctor Who, a récemment confirmé dans une vidéo qu’elle a terminé le tournage de The Life of Chuck, une adaptation de la nouvelle de Stephen King, réalisée par Mike Flanagan.

Un casting prestigieux pour une adaptation attendue

Outre Gillan, The Life of Chuck mettra en vedette des acteurs de renom tels que Tom Hiddleston et Mark Hamill. Le film, basé sur la nouvelle éponyme de Stephen King tirée de sa collection If It Bleeds de 2020, raconte la vie de Chuck, un homme atteint d’une tumeur cérébrale. L’intrigue, racontée à rebours, commence par la mort de Chuck et se termine par sa jeunesse.

Le mystère entoure la sortie du film

La date de sortie de The Life of Chuck reste, pour l’instant, un mystère. Le studio en charge de la distribution du prochain film de Flanagan n’est pas encore connu. Cependant, une sortie fin 2024 ou début 2025 semble probable, à condition que la post-production progresse rapidement.

Un casting de choix

En plus de Gillan, Hiddleston et Hamill, d’autres acteurs talentueux comme Chiwetel Ejiofor, Jacob Tremblay, Harvey Guillén, Matthew Lillard et Kate Siegel sont attendus au casting de The Life of Chuck. Ce sera la première adaptation de King par Flanagan depuis Doctor Sleep en 2019. L’anticipation est déjà forte pour ce prochain film, et avec la fin du tournage pour certains acteurs, de nouveaux détails pourraient bientôt émerger.