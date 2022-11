Doctor Who : Millie Gibson sera la compagne de Ncuti Gatwa

L'actrice anglaise Millie Gibson incarnera Ruby Sunday dans la série télévisée Doctor Who en 2023.

Les nouveaux épisodes de Doctor Who reviendront sur les écrans en novembre 2023 pour coïncider avec le 60ème anniversaire de la licence. David Tennant endossera le rôle du Quatorzième Docteur pour trois émissions spéciales, avant que Ncuti Gatwa devienne le Quinzième Docteur pour la nouvelle saison, prévue pour les fêtes de fin d’année, aux côtés de Millie Gibson, la nouvelle compagne du Docteur.

En parlant de son rôle dans Doctor Who, Millie Gibson (Love, Lies and Records, Butterfly, Coronation Street) a déclaré :

Même si je n’en reviens toujours pas, je suis très honorée d’avoir été choisie pour être la compagne du Docteur. C’est le plus beau des rôles, un rêve devenu réalité, et je ferai tout pour essayer de faire honneur aux compagnons qui ont voyagé avant moi. Et quelle meilleure façon de le faire que d’être aux côtés du fabuleux Ncuti Gatwa, je suis impatiente de commencer.

Millie Gibson, l’étoile de la BBC pour Doctor Who

Le showrunner Russell T Davies explique :

C’est un grand honneur pour moi de trouver la prochaine génération de talents, et Millie brille déjà comme une étoile. Elle est brillante, dynamique, intelligente et c’est une merveilleuse actrice. En tant que fan de Coronation Street, j’ai vu Millie survivre à des poursuites, des fusils et des sièges, mais ce n’est rien comparé à ce qui attend Ruby Sunday.

Ncuti Gatwa approuve également Millie Gibson :

Millie est tout simplement la compagne idéale. Elle est pleine de talent, de force, elle a une étincelle insolente dans les yeux et elle est tranchante comme un rasoir. Dès qu’elle est entrée dans la pièce, elle a capté toute notre attention avec son effervescence et a ensuite consolidé cette attention avec le couple pur de son talent. Cette aventure va être si sauvage et si amusante, je ne peux pas attendre pour naviguer dans l’univers avec Millie !

Disney+ récupère Doctor Who pour l’international

La BBC et Disney Branded Television ont uni leurs forces pour faire de Disney+ le nouveau foyer mondial, en dehors du Royaume-Uni et de l’Irlande, des futures saisons de Doctor Who.