The Fall of the House of Usher : la nouvelle série d’horreur de Mike Flanagan

Mike Flanagan est de retour sur la plateforme de streaming Netflix avec une nouvelle série d'horreur basée sur les œuvres d'Edgar Allan Poe.

Prévue pour le 12 octobre prochain sur Netflix et composée de huit épisodes, la série télévisée The Fall of the House of Usher suit Roderick Usher, le PDG d’une société pharmaceutique corrompue qui doit faire face à son passé trouble lorsque chacun de ses enfants commence à mourir de manière mystérieuse et brutale. Le casting réunit les comédiens Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mary McDonnell, Willa Fitzgerald, Carl Lumbly, Mark Hamill, Henry Thomas, Crystal Balint, Kyliegh Curran, Samantha Sloyan, Matt Biedel, Kate Siegel, Rahul Kohli, Daniel Jun, T’Nia Miller, Paola Núñez, Sauriyan Sapkota, et Ruth Codd.

The Fall of the House of Usher, a wicked limited horror series from Mike Flanagan, the creator of The Haunting of Hill House and Midnight Mass, premieres October 12 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/ffvl80FxWp — Netflix (@netflix) August 10, 2023

Mike Flanagan à la rencontre d’Edgar Allan Poe avec The Fall of the House of Usher

Michael Fimognari et Mike Flanagan ont réalisé chacun quatre épisodes, sachant que le créateur de The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor et The Midnight Club a écrit l’ensemble des scripts. A noter que Intrepid Pictures produit The Fall of the House of Usher pour Netflix avec Trevor Macy, Emmy Grinwis, Michael Fimognari et Melinda Nishioka à la supervision.

L’actrice américaine Carla Gugino a d’ailleurs déclaré :

C’est complètement fou, dans le meilleur sens du terme. Il y a beaucoup d’humour très noir, mais cela touche aussi vraiment l’âme. L’histoire comporte un élément surnaturel fantastique, dont la métamorphe démoniaque nommée Verna que j’incarne est la manifestation. On pourrait dire qu’elle est l’exécutrice du destin ou l’exécutrice du karma.