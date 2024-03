Jurassic World 4 pourrait prolonger ces intrigues inachevées de Jurassic World

Jurassic World 4 est officiellement en préparation, le film à venir pourra prolonger ces dix intrigues des précédents films Jurassic World. Quels rebondissements attendez-vous dans cette nouvelle suite ?

Tl;dr Jurassic World 4 est officiellement en cours de production.

Le film pourrait reprendre 10 intrigues des précédents volets.

Le tournage débutera en juillet 2024 pour une sortie en 2025.

L’histoire et les personnages du film restent encore inconnus.

Un nouveau chapitre pour Jurassic World

Il est officiel : Jurassic World 4 est en préparation. Ce nouvel opus pourrait revisiter dix intrigues laissées en suspens dans les précédents films de la franchise. Riche d’un univers vaste et diversifié, peuplé de personnages hauts en couleur et de rebondissements improbables, la saga Jurassic Park offre de nombreuses pistes à explorer pour ce quatrième volet.

Une franchise en pleine évolution

Jurassic World 4 devrait tourner principalement autour de personnages inédits, mais il reste encore de nombreux fils à dénouer dans l’univers de la franchise, que Jurassic World Dominion n’a pas réussi à résoudre. Le film, dont le tournage commencera en juillet 2024, vise une sortie en 2025. Si Jurassic World Dominion était censé conclure la saga Jurassic World, les fans savaient bien que le studio n’allait pas laisser mourir une franchise aussi lucrative. Les détails concernant l’histoire et les personnages de Jurassic World 4 restent encore flous, mais le film a tout le potentiel pour poursuivre ces dix intrigues non résolues de Jurassic Park et Jurassic World.

Des intrigues fascinantes à explorer

Parmi les histoires que le prochain film Jurassic World pourrait continuer, la création de clones humains est la plus évidente. Jurassic World: Fallen Kingdom a révélé l’existence de clones humains dans l’univers Jurassic World, à la suite des expériences génétiques du parc original. Les droits des dinosaures pourraient également être un sujet clé du prochain film. Les groupes de défense des droits des dinosaures sont une des additions les plus intéressantes aux films Jurassic World. L’avenir de la société InGen après Jurassic World est aussi une intrigue à poursuivre. InGen est la société de génétique originale de la franchise Jurassic Park, fondée par John Hammond. Peu de détails ont été révélés sur le sort de l’entreprise, ce qui pourrait être exploré dans Jurassic World 4.