Tout savoir sur Jurassic World 4

Le quatrième film de la franchise Jurassic World serait confié au réalisateur de Deadpool 2 et viserait une sortie au cinéma pour 2025.

La franchise Jurassic World s’apprête à entamer une nouvelle ère. Selon certaines sources, un nouveau film est en préparation pour une sortie prévue en 2025. Ce projet marquerait un tournant majeur puisque la saga semblait s’être conclue avec Jurassic World Dominion en 2022.

David Leitch, réalisateur de Deadpool 2 et de Bullet Train, serait en pourparlers pour diriger ce nouveau volet. Bien que les négociations soient encore à un stade préliminaire, l’arrivée éventuelle de David Leitch pourrait marquer un renouveau pour la franchise Jurassic World.

Le casting des précédents films Jurassic World et Jurassic Park, incluant Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et Jeff Goldblum, n’est pas prévu pour revenir. Cela renforce l’idée d’un “reboot complet“.

Si l’accord se concrétise, l’arrivée de David Leitch pourrait donner un nouveau souffle à la franchise Jurassic World. Reconnu pour son style visuel distinctif et sa capacité à orchestrer des séquences d’action palpitantes, Leitch pourrait apporter une dimension inédite à la saga.

On en pense quoi ?

Le possible engagement de David Leitch pourrait être une véritable bénédiction pour la franchise Jurassic World. Son approche unique et son talent pour équilibrer action et narration pourraient donner lieu à un nouveau chapitre captivant et rafraîchissant pour la saga. Une chose est sûre : les fans de la première heure et les nouveaux venus attendront avec impatience de voir ce que Leitch pourrait apporter à cet univers préhistorique fascinant.