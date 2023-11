John Wick : Basil Iwanyk évoque la fin potentielle de la franchise et le spin-off Ballerina

Basil Iwanyk, producteur de John Wick : Chapitre 4, évoque une possible fin de la saga, le partenariat créatif avec Lionsgate et le spin-off Ballerina. Pourrait-il s'agir de la dernière aventure de John Wick ?

Tl;dr John Wick : Chapitre 4 vise plusieurs nominations aux Oscars.

Un John Wick 5 et une série TV sont en cours de développement chez Lionsgate.

Le producteur Basil Iwanyk discute de l’avenir de la franchise.

Le spin-off Ballerina est prévu pour l’année prochaine.

Le futur de la franchise John Wick

En tant que journaliste avec deux décennies d’expérience, je vais partager avec vous les dernières nouvelles concernant la franchise John Wick. Keanu Reeves et son équipe visent désormais les Oscars avec John Wick: Chapitre 4. Ce quatrième opus, le plus important de la franchise, a reçu les meilleures critiques de la série de films d’action, et Lionsgate mène actuellement une campagne pour qu’il reçoive plusieurs nominations aux Oscars de cette année.

Le casting et l’avenir de la franchise

Outre Reeves, le casting du John Wick: Chapitre 4 comprend Ian McShane, Bill Skarsgård, Donnie Yen, Shamier Anderson, Lance Reddick, Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Clancy Brown et Hiroyuki Sanada. Malgré la mort apparente de Wick à la fin du film, Lionsgate poursuit le développement d’un potentiel John Wick 5, d’une nouvelle série télévisée se déroulant dans l’univers de John Wick et du spin-off Ballerina de l’année prochaine.

Entretien avec le producteur Basil Iwanyk

Screen Rant a eu l’opportunité d’interviewer le producteur Basil Iwanyk pour discuter de John Wick: Chapitre 4, de l’héritage de la franchise, des précédentes suggestions de Reeves pour la mort de Wick et du spin-off Ballerina. Iwanyk a partagé son enthousiasme pour le projet et a souligné à quel point il avait été satisfaisant de voir l’évolution de la franchise.