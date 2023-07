The Continental : la préquelle de John Wick sur le petit écran est datée

Peacock et Lionsgate annoncent une diffusion en trois temps pour The Continental : From the World of John Wick.

Co-créée par Greg Coolidge, Kirk Ward et Shawn Simmons, la série télévisée The Continental : From the World of John Wick explore les origines de l’emblématique hôtel pour assassins, The Continental, pièce maîtresse de l’univers de John Wick, à travers les yeux et les actions du jeune Winston Scott, incarné par Colin Woodell, qui est entraîné dans l’enfer du New York des années 1970 pour faire face à un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui. Ce dernier va notamment suivre un parcours mortel à travers le mystérieux monde souterrain qui entoure l’hôtel dans une tentative déchirante de s’emparer du célèbre palace où il montera sur le trône.

Greg Coolidge et Kirk Ward sont les scénaristes et showrunners de The Continental : From the World of John Wick, et en sont les producteurs exécutifs aux côtés d’Albert Hughes, Basil Iwanyk et Erica Lee de Thunder Road Pictures, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese et Marshall Persinger.

Un teaser pour The Continental : From the World of John Wick

The Continental : From the World of John Wick sera diffusée sur la plateforme de streaming Peacock aux Etats-Unis le 22 septembre prochain (puis le 29 septembre prochain pour l’épisode 2 et le 6 octobre prochain pour l’épisode 3). Elle sortira plus tard en France via Amazon Prime Video.

Colin Woodell joue aux côtés d’Ayomide Adegun, qui incarne le jeune Charon, de Peter Greene, qui joue Oncle Charlie, de Mel Gibson dans le rôle de Cormac, de Ben Robson dans celui de Frankie, d’Hubert Point-Du Jour dans celui de Miles, de Jessica Allain dans celui de Lou, de Mishel Prada dans celui de KD et de Nhung Kate dans celui de Yen.