Rio 3 confirmé : Toutes les informations à savoir

Déjà dix ans que Rio 2 est sorti, mais la demande pour Rio 3 reste considérable. En fait, le film est actuellement en cours de développement chez Disney. Alors, êtes-vous impatients de le découvrir ?

La franchise Rio, connue pour sa représentation vibrante de Blu, un Ara de Spix domestiqué redécouvrant ses racines dans les paysages luxuriants de Rio de Janeiro, prépare son grand retour. Une décennie après la sortie de “Rio 2”, la demande pour un troisième volet n’a jamais été aussi forte.

Lancée par les studios Blue Sky en 2011, la série Rio a su séduire le public avec son animation éclatante, ses personnages mémorables et ses bandes sonores captivantes. Malgré la fermeture malheureuse des studios Blue Sky en 2021, l’héritage des films Rio continue de résonner auprès des fans.

En janvier 2022, les fans de cette histoire tropicale ont reçu l’excitante nouvelle que Rio 3 est officiellement en développement. Le processus de création et de production est généralement long, souvent sur plusieurs années, ce qui est courant dans l’industrie de l’animation. Par conséquent, l’absence d’informations supplémentaires sur l’avancement du projet n’est ni inhabituelle ni préoccupante.

Rio 3 gagne en dynamisme sous la direction créative de Jim Hecht, qui a repris le flambeau pour écrire le scénario. Aucune date de sortie précise n’a encore été annoncée, mais l’excitation continue de croître. En parallèle au développement du film, Disney a révélé une série dérivée pour Disney+, centrée sur les personnages de Nico et Pedro.

On en pense quoi ?

La franchise “Rio” a su toucher le public avec sa représentation colorée et vivante de la culture brésilienne et de l’importance de la famille et de l’amitié. Le retour tant attendu de “Rio 3” est une excellente nouvelle pour les fans de la série. Les attentes sont élevées, mais nous avons confiance en l’équipe de création pour nous livrer un film à la hauteur de ses prédécesseurs. Il sera intéressant de voir comment l’histoire continuera à évoluer et à mettre en valeur les thèmes qui ont fait le succès de la série.