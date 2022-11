Ballerina : Ana de Armas en héroïne du spin-off de John Wick

Lionsgate mise sur la comédienne cubano-espagnole Ana de Armas pour le film Ballerina.

Réalisé par Len Wiseman (Underworld, Underworld : Evolution, Underworld : Rise of the Lycans, Underworld : Awakening, Underworld : Blood Wars) à partir d’un scénario de Shay Hatten, avec Basil Iwanyk, Erica Lee et Chad Stahelski à la production, ainsi que Brady Fujikawa et Chelsea Kujawa à la supervision, Ballerina verra une jeune femme assassin chercher à se venger de ceux qui ont tué sa famille, à savoir le syndicat Ruska Roma, dirigé par la tueuse incarnée par Anjelica Huston, comme John Wick l’a fait contre ceux qui lui ont fait du tort dans trois films sortis entre 2014 et 2019. Le tournage a d’ores et déjà débuté à Prague, la capitale et la plus grande ville de la Tchéquie.

John Wick sera dans le spin-off Ballerina

Keanu Reeves rejoindra le casting de Ballerina mené par la pétillante Ana de Armas, qui comprendra également Ian McShane. Ce dernier reprendra son rôle de Winston, le directeur de l’hôtel Continental, qu’il incarne depuis le premier film John Wick. A noter que Keanu Reeves reviendra dans le rôle de John Wick dans… John Wick : Chapitre 4, dont la sortie en salles est prévue pour le 23 mars 2023. L’acteur canadien a aussi récemment signé pour jouer dans une suite de Constantine chez Warner Bros, qui le réunira avec le réalisateur Francis Lawrence.