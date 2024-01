James Gunn confirme le casting du grand méchant de Wonder Woman pour son premier projet DC Universe

En 2023, suite à des rumeurs, James Gunn confirme l'arrivée d'un des méchants les plus emblématiques de Wonder Woman dans la série DC Universe, Creature Commandos. Quel rôle jouera ce vilain dans la nouvelle intrigue ?

Tl;dr James Gunn confirme l’arrivée d’un grand méchant de Wonder Woman dans la série Creature Commandos.

La série est prévue pour une sortie fin 2024.

Anya Chalotra va jouer le rôle de Circe dans la série.

Circe pourrait être l’un des principaux antagonistes de la série.

James Gunn annonce un grand méchant de Wonder Woman dans “Creature Commandos”

James Gunn, le patron des studios DC, a récemment donné des nouvelles sur le développement de la série Creature Commandos. Il a confirmé qu’un des plus grands méchants de Wonder Woman fera son apparition dans cette série du DC Universe. Si 2023 a marqué la fin de la timeline DCEU, l’univers DC de Gunn et Peter Safran semble enfin prêt à démarrer.

Une sortie attendue en 2024

Même si la distribution de Creature Commandos a été révélée il y a un an, aucune date de sortie n’est encore fixée, à part une vague indication pour fin 2024. Cependant, un personnage majeur de DC Comics fera son apparition dans la série animée de Gunn lors de sa première diffusion cette année sur Max.

Anya Chalotra incarnera Circe

Lorsqu’on lui a demandé si Anya Chalotra était bien prévue pour jouer Circe dans Creature Commandos, Gunn a enfin donné des nouvelles. Il a confirmé sa participation et ajouté que “il y a d’autres personnages cool dans la série joués par d’autres acteurs cool. Mais tous les acteurs principaux ont été annoncés.” Cette confirmation arrive presque cinq mois après l’apparition de Creature Commandos sur le CV de Chalotra.

Quel rôle pour Circe dans la série ?

Bien que Gunn n’ait pas encore révélé comment Circe s’insère dans Creature Commandos, il ne serait pas surprenant qu’elle soit l’un des méchants de la série, voire l’antagoniste principal. Avec Circe, qui est en quelque sorte une déesse et donc l’une des plus dangereuses adversaires de Wonder Woman, la placer contre l’équipe des Creature Commandos créerait une énorme menace pour eux.

Il sera intéressant de voir comment Creature Commandos s’intègre dans l’arc plus large s’étendant à travers la télévision et le cinéma. Espérons qu’il ne faudra pas attendre trop longtemps avant la sortie de la première bande-annonce de Creature Commandos, ainsi que sa première diffusion sur Max.