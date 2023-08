Wonder Woman 3 avec Gal Gadot fera partie du nouveau DC Universe

A l'arrêt depuis quelques années, la comédienne israélienne Gal Gadot confirme le développement d'un troisième film Wonder Woman.

Si le DC Universe prend une nouvelle direction au cinéma sous la houlette de James Gunn et Peter Safran, Gal Gadot reste impliquée dans l’avenir de la licence Wonder Woman contrairement à Superman qui ne mise désormais plus sur Henry Cavill :

J’adore incarner Wonder Woman. C’est un rôle qui me tient tellement à cœur. D’après ce que m’ont dit James Gunn et Peter Safran, nous allons développer ensemble un Wonder Woman 3 pour le nouveau DC Universe.

Gal Gadot to develop #WonderWoman 3 with James Gunn, Peter Safran https://t.co/RdyZqaeDUb — ComicBook.com (@ComicBook) August 2, 2023

Gal Gadot a fait ses débuts dans le rôle de la princesse Diana dans Batman v Superman : Dawn of Justice en 2016. Elle a ensuite été la tête d’affiche de Wonder Woman en 2017 et de sa suite en 2020, Wonder Woman 1984, aux côtés de Chris Pine dans le rôle de Steve Trevor, tous deux dirigés par la réalisatrice Patty Jenkins, tout en apparaissant également dans Justice League (et dans le director’s cut entièrement dirigé par Zack Snyder). Lorsque James Gunn et Peter Safran ont pris la direction conjointe des DC Studios pour Warner Bros Discovery, les propositions de Patty Jenkins pour Wonder Woman 3 ont été abandonnées. Ainsi, l’avenir de Gal Gadot dans le rôle de Wonder Woman n’était pas encore assuré. Les choses sont devenues plus obscures lorsqu’elle est apparue pour un caméo dans Shazam ! Fury of the Gods, alors qu’une apparition surprise similaire a été supprimée du film The Flash, avec Ezra Miller, où elle aurait figuré aux côtés de Ben Affleck dans le rôle de Batman et de Henry Cavill dans celui de Superman.

Gal Gadot va rencontrer un nouveau duo dans Superman

DC Studios a récemment confirmé que David Corenswet jouera Clark Kent dans le prochain film Superman : Legacy, réalisé par Gunn, aux côtés de Rachel Brosnahan dans le rôle de Lois Lane. Dans une récente entrevue, Gal Gadot n’avait pas encore appris qui avait décroché ces rôles :

J’ai vu qu’ils faisaient des tests, des essais à l’écran, mais je ne sais pas qui a été choisi, mais tout le monde avait l’air très réglo, talentueux et génial. Je suis donc heureuse pour eux. C’est un rôle tellement important et c’est un début tellement excitant pour n’importe quel acteur, et je souhaite à celui ou celle qui sera choisi(e) la meilleure des chances et de profiter du voyage.