Zero Dark Thirty : ce que le film a modifié et omis

Le film Zero Dark Thirty de la réalisatrice Kathryn Bigelow suscite un débat intense quant à ses choix artistiques et les lacunes dans sa représentation, interpellant ainsi sur son influence sur notre perception collective de l'histoire.

Le film exagère l’usage de la torture par le gouvernement américain.

La représentation de Jennifer Matthews dans le film est contestée.

Le film attribue trop de crédit à un seul individu pour la capture de bin Laden.

La vérité derrière Zero Dark Thirty

Le film Zero Dark Thirty, acclamé par la critique, est célèbre pour sa représentation de la traque d’Oussama ben Laden par le gouvernement américain. Cependant, plusieurs détails ont été modifiés pour augmenter l’intensité dramatique du film, remettant en question son exactitude.

Une exagération de l’utilisation de la torture

Dès le début du film Zero Dark Thirty, le gouvernement américain est montré sans scrupules à utiliser des méthodes d’interrogatoire extrêmes sur ses prisonniers. Toutefois, selon plusieurs hauts fonctionnaires, cette représentation est exagérée. Ils affirment que, bien que certaines méthodes de torture aient pu être utilisées, elles étaient rarement efficaces et ne devraient pas être présentées comme courantes ou réussies.

La représentation contestée de Jennifer Matthews

Le personnage de Jessica, joué par Jennifer Ehle, est basé sur une vraie agent de la CIA, Jennifer Matthews, dont le travail sur l’enquête d’Oussama ben Laden a finalement conduit à sa mort. Cependant, plusieurs personnes qui connaissaient Jennifer Matthews ont pris ombrage de l’interprétation simplifiée et potentiellement condescendante de son personnage.

L’attribution excessive de crédit à un individu

Le film suggère que le personnage de Maya, joué par Jessica Chastain, est seule responsable de la localisation du terroriste. Cette affirmation a suscité l’indignation de plusieurs fonctionnaires du gouvernement qui se sont sentis insultés et oubliés par cette narration simpliste.

Un film controversé mais acclamé

Malgré les controverses autour de son exactitude historique, Zero Dark Thirty a été un immense succès. Il a remporté plusieurs nominations et prix lors des cérémonies de fin d’année et a été un succès modeste au box-office.