Intel Thunderbolt 5, le câble que l'on entendait tous ? Sur le papier, la promesse est extrêmement alléchante.

Jusqu’à trois fois plus de bande-passante que le Thunderbolt 4. Prise en charge des écrans 8K et des moniteurs jusqu’à 540 Hz, 240 W de puissance de recharge. Ce ne sont pas là des chiffres de la connectivité du PC de vos rêves, il s’agit des fonctionnalités les plus significatives du Thunderbolt 5 !

Lorsque le Thunderbolt 4 est arrivé en 2020, il s’agissait d’une version légèrement améliorée du Thunderbolt 3, avec la même bande-passante maximum de 40 Go par seconde, mais sa plus haute efficience a permis à Intel de standardiser le support des écrans 4K ainsi que des débits doublés. Et Intel demandait au moins un Thunderbolt 4 pour prendre en charge la recharge USB-C.

Le Thunderbolt 5, d’un autre côté, est une énorme avancée. Il est basé sur les spécifications USB4 V2, qui offrent les mêmes améliorations de vitesse, mais Intel rend certaines fonctionnalités clef obligatoires. Cela inclut une vitesse de base de 80 Gbps et 120 Gbps avec le boost de bande-passante (l’USB4 demande 20 Gbps), la prise en charge d’un double écran 6K (Thunderbolt 4 requiert “seulement” le double écran 4K) et un minimum de 140 W de recharge et un mode 240 W plus puissant.

L’objectif d’Intel avec Thunderbolt est de mettre au point un unique câble qui pourrait gérer tous les besoins tant en data qu’en alimentation. Cette dernière version en date pourrait satisfaire même les utilisateurs PC les plus exigeants. Avec jusqu’à 240 W pour la recharge, par exemple, certaines machines pour le jeu vidéo ou le travail n’auraient plus besoin d’un port dédié. Cela signifie moins de câbles à transporter et l’assurance que vous pourriez emprunter le câble USB-C de quelqu’un pour vous brancher.

Comme Intel l’a déjà annoncé, le Thunderbolt 5 prendra aussi en charge DisplayPort 2.1 et PCI Express Gen 4. Ce dernier devrait être particulièrement utile avec les GPU externes, dont les bandes-passantes sont plus que limitées aujourd’hui. Nous pouvons aussi nous attendre à une bande-passante supplémentaire pour prendre en charge de nouveaux accessoires comme un accélérateur IA externe ou du stockage externe plus rapide.

Intel indique que les premiers PC et accessoires Thunderbolt 5 arriveront en 2024, sans plus de précision.