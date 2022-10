La prochaine version du Thunderbolt est faite pour les configurations multi-écrans

Intel donne un premier aperçu de la prochaine génération de Thunderbolt. L'accent sera mis sur la bande-passante, pour les configurations multi-écrans.

Maintenant que les ports de nos ordinateurs offrent des débits assez conséquents, comment Intel peut-il rendre son Thunderbolt plus intéressant encore ? En faisant de l’œil à celles et ceux qui utilisent plusieurs moniteurs, apparemment. L’entreprise a donné un aperçu de la prochaine génération de son standard Thunderbolt, celle-ci offrira davantage de bande-passante pour les configurations multi-écrans et autres “usages très intenses visuellement”.

Bien que le port offre normalement 80 gigaoctets par seconde de bande-passante, comme l’USB 4 Version 2.0 sur lequel il est construit, il pourra basculer automatiquement sur un mode spécial offrant 120 Gbps en connexion montante et 40 Gbps en descendante, lorsque la résolution ou le taux de rafraîchissement de vos écrans demandent des performances plus élevées.

Vous pouvez aussi vous attendre à la prise en charge du DisplayPort 2.1, à deux fois plus de data en PCI Express (important pour les GPU externes) et une rétrocompatibilité avec les formats précédents ainsi que les câbles passifs jusqu’à 90 cm de longueur.

L’accent sera mis sur la bande-passante, pour les configurations multi-écrans

Tout ceci n’est pas très éloigné du nouveau standard USB 4. Comme The Verge le précise, Intel mise sur le fait que cette cohérence permettra de persuader les fabricants de PC d’adopter cette technologie. “Nombre” des technologies de l’USB 4 sont optionnelles alors qu’elles sont nécessaires – et donc présentes – avec ce nouveau Thunderbolt, expliquait Jason Ziller, de Intel. Bien que l’USB Implementers Forum améliore actuellement l’étiquetage, vous pourriez vouloir vous tourner vers le Thunderbolt pour être certain que votre configuration gaming ou pour le montage audio/vidéo puisse gérer tous vos moniteurs.

Intel prévoit de partager le nom et les spécifications définitives de ce nouveau Thunderbolt dans le courant de l’année 2023. Cela pourrait donner à certains utilisateurs une raison supplémentaire d’acheter des machines propulsés par Intel (ou des Mac, si Apple adopte le port) l’année prochaine. Cependant, il est clair que le fossé entre le Thunderbolt et l’USB s’est considérablement réduit. Vous n’aurez probablement plus autant de raisons d’acheter un PC avec processeur Intel Core lorsque qu’un système AMD avec USB 4 pourra offrir une connectivité presque identique.