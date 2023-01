Instagram ajoute un nouveau Mode Silencieux et des contrôles de recommandation

Instagram introduit un mode silencieux dans son app ainsi que de nouveaux contrôles pour la recommandation de posts.

Instagram introduit des fonctionnalités pensées et conçues pour donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur l’app, à commencer par un nouveau Mode Silencieux. Cet outil est très similaire au mode Ne Pas Déranger de votre téléphone. Une fois activé, Instagram n’envoie pas de notifications push. Votre profil affiche aussi un message indiquant que vous êtes en “mode silencieux” et quiconque tente de vous envoyer un message recevra une réponse automatique indiquant que vous n’êtes pas disponible.

Vous pouvez aussi configurer le Mode Silencieux pour que celui-ci s’active automatiquement à certains moments de la journée. En dehors de ces heures, Instagram vous enverra un résumé de vos notifications. Tout le monde peut utiliser le mode silencieux, mais l’entreprise explique qu’elle recommandera aux plus jeunes de l’utiliser si elle constate de trop longs moments d’utilisation de l’app tard le soir ou la nuit. Le mode silencieux est disponible dès à présent en Australie, au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Outre ce nouveau mode, Instagram introduit des fonctionnalités pour donner aux utilisateurs davantage de photos sur les photos et vidéos qu’ils peuvent voir sur la plateforme. Plus précisément, il est désormais possible de préciser à l’app le genre de contenu que vous ne souhaitez pas voir vous être recommandé. Dnas l’onglet Explorer, vous pouvez sélectionner plusieurs tuiles et tapotez sur “Pas intéressé” pour affiner l’algorithme de recommandation d’Instagram. Cela affectera aussi ce que vous voyez quand vous recherchez des posts.

Vous pouvez aussi désormais lister des mots, hashtags et emoji spécifiques que vous voulez que Instagram filtre dans ses recommandations. Vous pouvez accéder à cet outil via la section “Mots cachés” dans les paramètres de confidentialité de l’app. À noter, ces filtres ne fonctionnent que lorsque l’app détecte les mots listés dans les hashtags et les légendes. Enfin, Instagram précise avoir ajouté tout récemment une fonction permettant aux parent de visualiser les paramètres de l’app de leur enfant.

Le sujet des recommandations inappropriées est survenu durant l’audition au Congrès d’Adam Mosseri en 2021. Des membres du sous-comité du Sénat pour la Protection des Consommateurs, la Sûreté des Produits et la Sécurité des Données avait signalé au responsable d’Instagram les contenus que l’app proposait juste après avoir créé un compte en se disant adolescent. Le Sénateur de l’Utah, Mike Lee, déclarait avoir vu la page Explorer de son compte changer totalement après s’être abonné à un seul compte recommandé par Instagram. Selon lui, l’app avait alors commencé à recommander des posts faisant la promotion de la dysmorphophobie, la sexualisation des femmes et d’autres contenus totalement inappropriés à de jeunes filles.

Nul ne sait si les changements introduits aujourd’hui par Instagram seront suffisants pour apaiser les craintes des régulateurs. Instagram permet en tous les cas aux utilisateurs, adolescents ou non, de filtrer les contenus sur leur fil. Devrait-il aller jusqu’à le faire lui-même ?