Facebook et Instagram vont limiter les possibilités de ciblage publicitaire sur les adolescents

Meta prend des initiatives supplémentaires pour limiter les dangers potentiels des campagnes publicitaires. L’entreprise a décidé de mettre en place davantage de restrictions sur les possibilités de ciblage de publicité sur les adolescents. À partir de février, Facebook et Instagram ne permettront plus aux publicitaires de cibler les adolescents selon leur genre – uniquement l’âge et la localisation -. Les abonnements et les likes ne pourront plus non plus influencer les pubs vus par les plus jeunes.

En mars, Meta étendra les préférences pub dans Facebook et Instagram pour permettre aux ados de voir moins d’offres de produits pour un sujet donné. Les adolescents peuvent déjà cacher les pubs de certains publicitaires, mais cela leur offrira le choix de faire disparaître automatiquement des catégories entières.

Le géant des media sociaux n’a cessé de renforcer ses restrictions sur le contenu accessible par les adolescents. En 2021, Facebook et Instagram empêchaient aux publicitaires d’utiliser les centres d’intérêts des ados pour cibler les pubs. Instagram a aussi rendu les comptes des utilisateurs de moins de 16 ans privés par défaut et, cette année, elle limitait le contenu sensible affiché à tous les nouveaux utilisateurs adolescents. Meta a, de la même manière, limité la possibilité offerte aux adultes “suspects” d’envoyer des messages aux adolescents sur ses deux plateformes.

Il s’agit là du deuxième changement majeur relatif à la publicité en une semaine. Ce lundi, Meta a déployé un système propulsé par l’intelligence artificielle visant à réduire la publicité discriminatoire. Cette technologie voit le jour dans le cadre d’un accord avec le gouvernement fédéral suite à des accusations contre Facebook affirmant que le réseau permettrait aux entreprises de cibler leurs publicités selon l’ethnicité, le genre et d’autres groupes culturels.

Il faut dire que Meta a tout intérêt à agir sur ce sujet. Les procureurs généraux de 10 États enquêtent actuellement sur l’impact d’Instagram sur les adolescents et l’Union Européenne, quant à elle, lui a infligé récemment une amende de 405 millions d’euros pour sa mauvaise gestion des paramètres de confidentialité auprès des plus jeunes. Les gouvernements s’inquiètent que Meta puissent exploiter les habitudes d’utilisation des ados ou les exposer à des menaces, y compris à du contenu qui pourrait perturber leur santé mentale. Ces nouvelles protections ne résoudront pas ces problèmes précisément, mais cela permettra de montrer que Meta prend la question très au sérieux.