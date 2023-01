Instagram revoit sa page d’accueil et fait disparaître l’onglet shopping

TikTok dévoile sa nouvelle page d'accueil. L'onglet dédié au shopping disparaît, le bouton Créer revient au centre.

Si vous étiez frustré(e), ou pire, que l’obsession d’Instagram pour le shopping ait relégué le bouton “nouveau post” dans un coin de l’écran, sachez que vous n’étiez évidemment pas seul(e). Instagram révèle aujourd’hui une nouvelle page d’accueil, qui devrait arriver dans le courant du mois de février, et qui fait disparaître cet onglet shopping pour faire revenir le bouton Créer au centre de la barre de navigation. En conséquence, l’onglet Reels se voit déplacé sur le côté.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, ajoutait dans une vidéo que le shopping sera toujours présent, évidemment, dans votre fil, les Reels, les Stories et les publicités. La principale différence avec ce nouveau design étant qu’il n’a plus d’onglet dédié. Cette section offrait jusqu’à présent des recommandations très ciblées pour encourager les achats, et ce, en plus des offres que l’on trouve habituellement dans le fil d’actualité.

Instagram avait commencé à tester ce nouveau design en septembre dernier. Dans une vidéo annonçant son déploiement, Adam Mosseri qualifiait cette mise à jour de tentative de “simplification” du service, pour se (re)concentrer sur la connexion des gens avec “les choses qu’ils aiment”. Pour le dire autrement, Instagram semble se rappeler que c’est avant tout un réseau social.

Ceci étant dit, ce changement s’inscrit aussi dans une plus grande initiative de bouleversement stratégique. Comme The Verge le précise, The Information affirme avoir vu un mémo interne en septembre indiquant qu’Instagram se préparait à mettre fin à un certain nombre de ses fonctionnalités autour du shopping. Le service concentrerait ses efforts de commerce sur des opérations “plus directement liées” aux revenus publicitaires. Autrement dit, cette mise en avant du shopping sur l’app ne sont pas avoir porté ses fruits.

Il ne faut pas non plus oublier la composante de la concurrence. TikTok, source d’inspiration de nombreuses fonctions d’Instagram, propose toujours un bouton bien visible pour créer du contenu. Ce simple placement visuel n’est pas une garantie de succès, bien évidemment, mais la plateforme se porte toujours très bien malgré Instagram. Elle comptait environ 1,64 milliard d’utilisateurs actifs mensuels en octobre dernier, selon les chiffres de Data.ai. Ce changement de design chez Instagram pourrait encourager à publier davantage, sans parler du fait que les nouveaux venus sur le service se sentiront plus facilement à l’aise s’ils viennent de TikTok, par exemple.