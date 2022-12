Instagram vous permet de créer votre propre Reel Recap 2022

Instagram se lance dans les Reel Récap 2022. Choisissez quelques photos et Instagram s'occupe de tout.

Qui dit fin d’année, dit bilan. On en trouve aujourd’hui de toute sortes sur les réseaux sociaux, et ce, depuis plusieurs semaines déjà. Certains services et apps populaires s’y mettent juste, d’autres proposent de telles fonctionnalités depuis longtemps. Aujourd’hui, c’est Instagram qui se lance sur ce segment en proposant à ses utilisateurs de créer facilement et rapidement un Reel Récap 2022.

Instagram se lance dans les Reel Récap 2022

Instagram n’a cessé, toute cette année, de mettre en avant ses Reels. Cela s’est traduit par un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dédiées. Aujourd’hui, les utilisateurs peuvent créer un Recap 2022 en quelques tapotements sur l’écran. Vous pourrez ainsi créer jusqu’à 14 de vos photos préférées de l’année et Instagram va automatiquement les agencer ensemble dans un Reel avec des templates dédiés comme ceux de Bad Bunny (l’une des plus grandes stars du moment), Priah Ferguson ou encore DJ Khaled.

Choisissez quelques photos et Instagram s’occupe de tout

L’année dernière, la fonctionnalité de récap d’Instagram était baptisée Playback. Les utilisateurs pouvaient choisir jusqu’à 10 Stories de l’année écoulée et les abonnés pouvaient naviguer dans ces Stories. Avec cette fonctionnalité, les utilisateurs n’avaient plus nécessairement besoin de passer par une application tierce pour partager leurs souvenirs des 12 mois précédents.

Les Reels sont un segment connaissant une énorme croissance pour Meta sur l’année écoulée. Le géant américain explique ainsi que, sur Instagram et Facebook réunis, il se lit plus de 140 milliards de Reels chaque jour. Meta n’a cessé de promouvoir sa réponse à TikTok sur ses deux applications ces derniers mois en ajoutant diverses choses, comme des outils pour créer plus facilement des Reels, un outil natif de planification de publication des Reels et des moyens de publier sur les Reels depuis des apps tierces.