Il y a 23 ans, Star Wars dévoilait un sabre laser plus redoutable que toute arme Sith

Introduite il y a 23 ans dans Star Wars, l'arme pré-Sith appelée Soulsaber, avec ses propriétés uniques et sa conversion vers le côté obscur, est terrifiante. Quels mystères cette arme redoutable pourrait-elle encore cacher ?

Une arme ancienne et terrifiante

Dans la galaxie de Star Wars, une multitude de types de sabres laser ont été présentés, mais aucun n’a été aussi puissant que le Soulsaber, une ancienne épée laser du côté obscur. Depuis les premiers jours des Jedi jusqu’à la Haute République, on observe une évolution claire dans la technologie des sabres laser et de ceux qui les manient, qu’ils soient Jedi, Sith ou autres.

Le Soulsaber : une épée laser inégalée

Le Soulsaber se distingue par sa conception unique et ses pouvoirs inégalés. Cette arme légendaire, bien que jamais illustrée, est décrite comme ayant une poignée noire et bronze assez longue, ressemblant à une tête de dragon. Lorsqu’il est allumé, une lame noire qui brille en violet sort de la bouche du dragon, entourée de points d’énergie rouge sang. Le Soulsaber possède également de nombreux pouvoirs de la Force obscure.

Le danger du Soulsaber

Ce qui est effrayant avec le Soulsaber, c’est ce qu’il fait à ceux qui le manient. Ce n’est pas qu’une simple arme, c’est un véritable nexus d’énergie du côté obscur, rayonnant de ténèbres et de mort de manière tangible. Parfois, l’utilisation de cette arme seule peut transformer les individus sensibles à la Force en adeptes du côté obscur. De plus, le Soulsaber peut même absorber l’énergie de la Force de ses cibles et la canaliser vers l’utilisateur.

Un héritage ancien

Malgré sa canalisation intense du côté obscur de la Force, le Soulsaber précède en réalité les Sith. Cette lame représente l’effrayant potentiel du côté obscur bien avant l’établissement de l’Ordre Sith. Le Soulsaber a été créé au moins en 20 000 BBY, ce qui fait de lui une arme véritablement ancienne et l’une des plus puissantes jamais créées dans la galaxie.