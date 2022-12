Horizon : un jeu multijoueur est en préparation

Guerrilla Games préparerait un jeu multijoueur dans l'univers de Horizon. Un jeu centré sur la coopération ?

Le spinoff en réalité virtuelle et l’extension de Horizon Forbidden West ne seront pas les derniers jeux dans l’univers de Horizon que l’on doit à Guerrilla Games. Le studio a au moins deux autres jeux en préparation pour la licence PlayStation, y compris un titre multijoueur.

Guerrilla a fait cette annonce de manière indirecte, via un tweet pour une offre d’emploi. En plus de travailler sur des “aventures épiques en solo pour Aloy”, la star des deux premiers opus, le studio a mis sur pied une équipe dédiée pour concevoir un “projet en ligne dans l’univers de Horizon“. Guerrilla précisait par ailleurs que ce dernier proposera de nouveaux personnages et un “look stylisé unique”, tout en ajoutant que les amis pourront jouer ensemble – ce qui suggère un accent mis sur la coopération -.

Depuis l’année dernière, des rumeurs circulent affirmant que Guerrilla préparerait justement un jeu multijoueur dans l’univers d’Horizon, et le studio vient aujourd’hui de confirmer que c’est le cas. Sony concentre actuellement ses efforts sur les jeux avec des service en ligne. Le géant japonais prévoit d’ailleurs d’en lancer pas moins de 10 d’ici au mois de mars 2026 avec, notamment, un jeu multijoueur dans l’univers de The Last of Us. Ceci étant dit, nul ne sait vraiment comment ce jeu en ligne Horizon va s’intégrer dans cette stratégie.

Outre les trois jeux à venir et le DLC de Forbidden West, il y a encore d’autres contenus à venir pour la licence. Une série TV Horizon est en développement chez Netflix. Il se murmure aussi qu’un jeu mobile et un remaster de Zero Dawn pour la PS5 seraient en préparation.

Join Guerrilla in Amsterdam as we work to expand the world of Horizon

It's an exciting time to join us! We have many open roles across multiple departments, so check them out on our Careers page and apply today!https://t.co/G9tvnSkQQQ pic.twitter.com/Xqab1JGabV

— Life at Guerrilla (@LifeAtGuerrilla) December 16, 2022