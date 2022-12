Burning Shores, une extension pour Horizon Forbidden West

L’histoire d'Aloy continue dans les étendues sauvages de Los Angeles, devenues un archipel volcanique.

Mathijs de Jonge, game director chez Guerrilla Games, annonce que l’extension Burning Shores pour Horizon Forbidden West va proposer un nouvel environnement à explorer :

Aloy sera amenée à évoluer dans les ruines de Los Angeles. La ville, fragmentée et envahie par la végétation, pourra être explorée de fond en comble à la nage ou à dos d’Aile-d’hélion. Une redoutable menace liée aux machines est tapie dans l’ombre et forcera Aloy à faire usage de toutes ses compétences. L’histoire reprendra là où elle s’était arrêtée dans Horizon Forbidden West. De nouveaux personnages, de nouvelles aventures et bien plus vous attendent.