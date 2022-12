The Last of Us Remake sortira sur Steam et l’Epic Games Store le 3 mars 2023

Le portage de The Last of Us Remake sur PC prépare sa sortie.

Faith Ries, responsable adjointe de la communication chez Naughty Dog, officialise l’arrivée de The Last of Us Remake sur PC :

Nous attendions cette sortie depuis un moment déjà et nous savons que nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes très heureux de proposer The Last of Us sur PC pour la toute première fois. Nous sommes honorés de l’accueil qu’a reçu The Last of Us Remake sur PS5 plus tôt dans l’année et nous avons hâte que les joueurs découvrent ou redécouvrent l’aventure inoubliable de Joel et Ellie, fraîchement optimisée et améliorée pour PC (…) Toute l’équipe de Naughty Dog est ravie que les joueurs PC puissent bientôt vivre l’histoire qui captive le public depuis bientôt dix ans. Nous avons attendu cela longtemps, et nous apprécions votre passion et votre enthousiasme envers l’un de nos jeux les plus appréciés.

The Last of Us Part I will release on PC March 3, 2023! And we’re excited to share that it's available now for pre-purchase on Steam and The Epic Games Store!

