Hogwarts Legacy sortira finalement en 2022

Initialement programmée pour cette année, la sortie de Hogwarts Legacy est déjà retardée d'un an.

Si un leak prometteur en 2018 avait d’ores et déjà créé une certaine attente des fans autour d’un RPG dans le monde de Harry Potter ou Fantastic Beasts, ce n’est que deux ans plus tard qu’une officialisation du projet a eu lieu avec un premier trailer lors d’un événement dédié à la PS5 de Sony Interactive Entertainment. Développé par Avalanche Software sous le label Portkey Games de Warner Bros Games, Hogwarts Legacy est un jeu de rôle se déroulant dans le Wizarding World (nom officiel de l’univers étendu de la licence) et principalement dans les années 1800, soit bien avant les aventures du célèbre sorcier à la cicatrice.

Lancement mondial en 2022 pour Hogwarts Legacy

Annoncé sans plus de précision pour 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC, Hogwarts Legacy est désormais prévu pour 2022. L’impact du coronavirus sur le développement et les récents déboires de Cyberpunk 2077 sont probablement les raisons de ce revirement de situation : “Nous tenons à remercier les fans du monde entier pour l’énorme réaction à l’annonce de Hogwarts Legacy. Il est primordial pour nous de créer la meilleure expérience possible pour tous les fans du monde des sorciers et les amateurs de jeux, c’est pourquoi nous lui donnons le temps dont il a besoin.”