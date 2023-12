“Harry Potter et l’Enfant Maudit” : un film inévitable mais pas avant 20 ans

Il semble inévitable qu'un film sur Harry Potter et l'Enfant Maudit soit réalisé, mais à ce rythme, cela ne risque pas d'arriver avant quelques décennies. Quels seraient les enjeux d'une telle réalisation ?

Le futur de l’univers de Harry Potter

Malgré l’adaptation de la pièce Harry Potter et l’Enfant Maudit en film qui paraît inévitable, il semble que ce projet doive attendre une vingtaine d’années pour se concrétiser. En effet, bien que l’univers de Harry Potter continue de fasciner les fans, l’idée d’une nouvelle adaptation cinématographique ne semble pas être à l’ordre du jour.

Un retour du trio d’origine peu probable

La possibilité que Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint reprennent leurs rôles respectifs dans un éventuel film sur l’Enfant Maudit semble peu probable. Warner Bros. prévoit en effet de recruter de nouveaux acteurs pour incarner les personnages de l’univers sorcier, ce qui rendrait confus un retour du trio d’origine.

Une adaptation cinématographique inévitable

Cependant, malgré l’arrivée d’une série télévisée basée sur l’univers de Harry Potter, l’adaptation de l’Enfant Maudit en film semble incontournable. En effet, la popularité de la pièce tant à Londres qu’à New York suggère qu’un film pourrait rapporter énormément à Warner Bros. De plus, la série télévisée pourrait susciter un nouvel intérêt pour l’univers sorcier, notamment chez les jeunes générations et ainsi relancer le succès de la franchise.

Un projet à long terme

La réalisation d’un film sur l’Enfant Maudit n’a pas besoin de se faire dans l’immédiat pour rencontrer le succès. Il est même possible qu’une sortie tardive soit avantageuse, la série télévisée ayant eu le temps de raviver l’intérêt pour les personnages de Harry Potter. Par ailleurs, lorsqu’un film sera finalement réalisé, la pièce de théâtre pourrait ne plus être jouée, ce qui augmenterait la demande pour une version cinématographique.