Gran Turismo cartonne sur Netflix

Inspiré du célèbre jeu vidéo de Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment, Gran Turismo se hisse dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis.

Tl;dr Gran Turismo devient un succès sur Netflix.

Le film met en scène David Harbour, l’acteur de Stranger Things.

La popularité de Gran Turismo explose grâce au streaming.

Gran Turismo est l’une des meilleures adaptations de l’année.

Gran Turismo s’invite dans le Top 10 de Netflix

La magie du cinéma a encore frappé avec l’adaptation du jeu vidéo populaire, Gran Turismo. Le film de PlayStation Productions, qui a fait une entrée fracassante dans le Top 10 de Netflix aux États-Unis, raconte l’histoire vraie de Jann Mardenborough, un adolescent joueur de Gran Turismo qui devient pilote de course professionnel grâce à l’aide du vétéran Jack Salter, incarné par David Harbour, star de Stranger Things.

Un succès indéniable pour l’adaptation cinématographique de Gran Turismo

Le film Gran Turismo a été accueilli par des critiques contrastées lors de sa sortie au cinéma durant l’été, mais n’a pas tardé à gagner en popularité. En effet, malgré des recettes seulement doublées par rapport à son budget de 60 millions de dollars, Gran Turismo a su conquérir le cœur des spectateurs en obtenant un score de 98% sur Rotten Tomatoes. Son arrivée récente sur la plateforme de streaming Netflix lui permet d’accroître son succès.

Une année réussie pour les adaptations de jeux vidéo

Et Gran Turismo n’est pas le seul à avoir réussi l’exploit d’une adaptation réussie. En effet, après des décennies d’échecs, 2023 marque le tournant pour les adaptations de jeux vidéo. Le succès de séries comme The Last of Us de HBO en collaboration avec Sony et de films comme The Super Mario Bros. Movie et Five Nights at Freddy en sont la preuve indéniable.