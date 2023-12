Qui incarne le créateur de Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, dans le film de PlayStation Productions ?

Dans le film Gran Turismo, le rôle de Kazunori Yamauchi est interprété par le comédien Takehiro Hira.

Tl;dr Gran Turismo est un film de PlayStation Productions basé sur une histoire vraie.

Kazunori Yamauchi, créateur de Gran Turismo, apparaît dans le film réalisé par Neill Blomkamp.

L’acteur Takehiro Hira incarne Kazunori Yamauchi.

Kazunori Yamauchi fait un caméo en tant que chef sushi.

Le cinéma et le jeu vidéo se rencontrent une fois de plus avec l’adaptation sur grand écran de la célèbre simulation automobile Gran Turismo de Polyphony Digital et Sony Interactive Entertainment. Le film narre l’histoire authentique de Jann Mardenborough, un joueur qui est devenu pilote professionnel, et met également en scène le créateur du jeu, Kazunori Yamauchi.

Une plongée dans l’univers du jeu vidéo

La présence de Kazunori Yamauchi dans le film Gran Turismo sert de préambule à l’histoire, montrant comment le créateur a donné naissance à ce simulateur de courses ultra réaliste. Une mise en contexte qui permet au spectateur de comprendre l’enjeu de cette aventure : permettre à n’importe qui de goûter aux sensations du pilotage.

Un défi de réalisme

Le réalisme était un enjeu majeur pour les cinéastes, compte tenu de l’immense communauté de fans dédiés à Gran Turismo. Le rôle de Kazunori Yamauchi, bien qu’éphémère, a nécessité de trouver l’acteur parfait pour le représenter.

Takehiro Hira, un acteur au volant

C’est l’acteur japonais Takehiro Hira, bien connu pour ses rôles dans Atsuhime et Giri/Haji, qui a été choisi pour incarner Kazunori Yamauchi. À noter que Hira-san n’en est pas à sa première apparition dans un film basé sur un jeu vidéo, puisqu’il a déjà joué dans l’adaptation de la licence Ace Attorney en 2012.

Un clin d’œil aux fans

Le véritable Kazunori Yamauchi fait également une apparition dans le film, sous les traits d’un chef sushi qui sert les personnages principaux. Une parenthèse savoureuse qui saura ravir les fans de Gran Turismo.