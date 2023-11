L'IA pilote de Sony, GT Sophy, arrive pour défier les meilleurs joueurs de Gran Turismo 7. Sophy est encore meilleure et plus polyvalente.

Près de deux ans après le début du prototype et huit mois après sa bêta publique, l’IA pilote GT Sophy de Sony pour Gran Turismo 7 est de retour, sobrement baptisée désormais Gran Turismo Sophy 2.0. Elle est disponible depuis quelques heures dans le cadre de la mise à jour GT7 Spec II (Patch Update 1.40).

Nous avions eu un premier aperçu de Sophy en février 2022. À ce stade, l’IA battait déjà assez facilement des joueurs professionnels de Gran Turismo. “Gran Turismo Sophy est une évolution significative dans l’IA dont l’objectif n’est pas simplement de battre les joueurs humains, mais d’offrir aux joueurs un adversaire stimulant qui peut accélérer et faire progresser les techniques et la créativité des joueurs”, expliquait alors le PDG de Sony, Hiroaki Kitano. “En plus de contribuer à la communauté du jeu vidéo, nous sommes convaincus que cette avancée présente de nouvelles opportunités dans des segments comme la course autonome, la conduite autonome, la robotique et le contrôle à haute vitesse.”

La bêta publique de ce système en février dernier avait permis à l’IA d’affronter quelques joueurs dans le cadre d’un événement “Gran Turismo Sophy Race Together”. Les joueurs avaient déjà suffisamment progressé dans le jeu eurent accès à cette course spéciale, les faisant affronter quatre adversaires contrôlés par l’IA dans un certain nombre de circuits.

“La différence [entre les pilotes] est que, c’est essentiellement la puissance que vous avez par rapport aux autres voitures sur la piste”, déclarait en février le directeur de l’exploitation de l’IA chez Sony, Michael Spranger. “Vous avez différents niveaux de performances. Au niveau débutant, vous avez une voiture bien plus puissante – toujours dans la même classe, mais vous allez bien plus vite [que les concurrents].” Cet avantage se réduit à mesure que le joueur progresse, Sophy ayant accès à des véhicules de plus en plus performants. En septembre, Sophy avait appris à drifter.

Sophy est encore meilleure et plus polyvalente

“Nous avons fait évoluer GT Sophy d’un projet de recherche visant à résoudre le défi de créer une IA qui puisse faire mieux que les meilleurs pilotes humains dans un jeu de simulation de course à une fonctionnalité de jeu totalement opérationnelle qui offre à tous les joueurs un adversaire formidable, similaire à un humain, pour venir améliorer l’expérience de course globale”, déclarait Michael Spranger dans un communiqué de presse tout récemment.

Avec cette annonce, le nombre de véhicules que Sophy peut piloter passe des quatre durant la bêta à 350, le tout sur neuf circuits. Selon Sony, cela signifie que Sophy peut désormais piloter sur 95 % des modèles jouables et elle sélectionnera sa voiture pour la course selon ce que le joueur a de disponible dans son garage. Les 5 % restants sont les voitures très spécifiques, comme les karts ou la Dodge SRT Tomahawk VGT.

Les joueurs peuvent jouer contre Sophy en mode Course Rapide (anciennement Arcade) quel que soit leur avancement dans le jeu ou leur niveau actuel. Tant que vous avez une PS5, une connexion à internet et cette version installée, ou plus récente, vous pouvez vous y essayer !