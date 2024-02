Google dévoile ImageFX, un nouvel outil IA de génération d’image à partir de texte

Désormais, les gens de la plupart des pays peuvent créer des images gratuitement sur Bard.

Tl;dr Nouveaux outils d’IA génératifs de Google, dont ImageFX.

Améliorations apportées à MusicFX et TextFX.

SynthID tag pour identifier le contenu généré par l’IA.

Disponibilité limitée de ces outils, uniquement en anglais.

Google et l’essor de l’IA générative

Google, le géant de la technologie, démontre à nouveau son implication dans le développement de l’intelligence artificielle avec le lancement de plusieurs outils générés par l’IA. Parmi ces nouveautés, on compte ImageFX, un outil de texte vers image révolutionnaire.

Nouveaux outils d’IA : ImageFX, MusicFX et TextFX

ImageFX se démarque par son interface à “puces expressives” permettant d’explorer plus facilement la création générée par l’IA. Aux côtés d’ImageFX, Google a également amélioré MusicFX et TextFX. Le premier facilite une génération plus rapide et de meilleure qualité de la musique, avec des chansons pouvant durer jusqu’à 70 secondes. Pour TextFX, Google a déployé des mises à jour pour améliorer la navigation et l’expérience utilisateur.

SynthID et Imagen 2 : Assurer la qualité et la sécurité

Pour garantir l’identification du contenu généré par l’IA, Google introduit SynthID, un filigrane numérique qui marque toutes les créations ImageFX et MusicFX. De plus, l’utilisation de la technologie Imagen 2 dans ImageFX assure des images de haute qualité, exemptes d’artefacts. Google a également investi dans la sécurité des données d’apprentissage d’Imagen 2 pour réduire le risque de contenus problématiques.

Disponibilité des outils et prochaines étapes

Ces nouveautés sont accessibles dès aujourd’hui dans la cuisine d’EAI aux États-Unis, au Kenya, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Cependant, ils sont actuellement disponibles uniquement en anglais. Gemini Pro dans Bard est également plus largement disponible, accessible en plus de 40 langues et dans plus de 230 pays et territoires.