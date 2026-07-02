Godzilla revient sur Netflix avec l’un de ses films les plus rares

Netflix récupère dès le 1er juillet un épisode clé de Godzilla. Un ajout qui remet en lumière une période charnière du monstre de Toho.

En bref Le film arrive sur Netflix le 1ᵉʳ juillet

Un Godzilla de 2001, sombre et hostile

Un ajout important pour l’histoire de Toho

Le prochain arrêt de Godzilla, c’est Netflix. Le 1ᵉʳ juillet, la plateforme ajoute Godzilla, Mothra, and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack, un film sorti en 2001 et pas vraiment anodin dans la longue vie du roi des monstres.

Ce n’est pas juste un vieux catalogue qu’on dépoussière. Avec Godzilla très présent en 2026, entre séries, cinéma et suites déjà calées, ce retour en streaming tombe au bon moment. Et il rappelle une chose : selon les périodes, le monstre change de visage, parfois radicalement.

Un Godzilla de 2001 qui ne joue pas les sauveurs

Dans ce film produit par Toho, Godzilla redevient une menace frontale. Il y est présenté comme une force qui vient châtier l’humanité pour les morts survenues pendant la guerre du Pacifique. Le ton est plus dur, presque spectral par moments, et c’est aussi ce qui lui donne sa place à part.

Autre détail marquant, Mothra se bat pour défendre les humains. Et King Ghidorah aussi, ce qui reste un sacré renversement quand on connaît le passif du dragon à trois têtes dans la saga. Le titre est interminable, oui, mais il tient sa promesse : il y a du kaiju, beaucoup, et les rapports de force ne sont pas ceux qu’on attend.

Pourquoi ce titre compte dans la chronologie Toho

Ce long métrage appartient à l’ère Millennium de Godzilla, une période qui s’étend de 1999 à 2004. Elle démarre avec Godzilla 2000: Millennium et se referme avec Godzilla: Final Wars.

Seulement six films composent cette séquence. Bref, ce n’est pas la plus longue phase de la franchise, mais elle reste centrale dans l’histoire du monstre. Ce film de 2001 en fait partie, et son arrivée sur Netflix remet justement cette période sous les projecteurs.

Une actualité Godzilla chargée, mais en univers séparés

Depuis le début de 2026, Godzilla enchaîne. Apple TV a lancé la saison 2 de Monarch: Legacy of Monsters, avec le retour du lézard géant face au puissant Titan X. À l’automne, la suite de Godzilla Minus One, seul film de la saga à avoir remporté un Oscar, doit sortir dans les salles du monde entier.

En parallèle, l’ère actuelle côté Toho est la Reiwa, lancée en 2016 avec Shin Godzilla. Elle inclut Godzilla Minus One et sa suite à venir, Godzilla Minus Zero.

Mais tout ne se mélange pas. Le MonsterVerse de Legendary, version nord-américaine, ne fait pas partie de cette continuité Toho. Ça ne l’empêche pas d’avancer : Godzilla x Kong: Supernova est prévu au cinéma en 2027, pendant qu’Apple TV prépare aussi une nouvelle série dérivée centrée, là encore, sur les premières années de Monarch. Ce que montre l’arrivée du film sur Netflix, au fond, c’est ça : Godzilla n’est plus seulement une saga, c’est un écosystème.