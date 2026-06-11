Game of Thrones prépare une première série animée, mais sans se presser

Le spin-off sur Corlys Velaryon avance toujours chez HBO, désormais en animation. Une piste logique, alors que l’univers Westeros s’élargit par petites touches.

En bref Le spin-off de Corlys est toujours vivant

Ce sera la première série animée Westeros

HBO étend la franchise avec prudence

Le projet The Sea Snake avance encore chez HBO. Lentement, oui, mais il avance. Et pour l’univers Game of Thrones, ce n’est pas anodin, parce qu’il s’agirait de la première série animée de la franchise.

Un spin-off qui existe encore, et c’est déjà une info

C’est Steve Toussaint, l’interprète de Corlys Velaryon dans House of the Dragon, qui a remis le dossier sur la table. Il explique qu’au départ, quand l’idée circulait pendant le tournage de la saison 1, il trouvait ça excitant, avant de réaliser qu’il ne pouvait plus jouer un Corlys de 21 ans. Puis George R.

R. Martin lui aurait précisé que le projet serait finalement animé. Depuis, peu de nouvelles, mais l’acteur dit avoir revu l’auteur il y a quelques semaines et, d’après ce qu’il sait, la série reste bien en cours.

En clair, pas d’accélération visible. Mais pas d’abandon non plus.

Pourquoi Corlys arrive plus tard que prévu

Ce tempo assez lent colle à la méthode HBO. Depuis la fin de Game of Thrones, la chaîne a élargi Westeros avec retenue. À l’écran, seules deux préquelles ont vraiment franchi la ligne, House of the Dragon et A Knight of the Seven Kingdoms. Le pilote de Bloodmoon, centré sur la Longue Nuit, n’a jamais débouché sur une série. Et la suite autour de Jon Snow, avec Kit Harington, est restée au stade du développement.

Du coup, il serait assez logique que The Sea Snake n’arrive pas avant la fin de House of the Dragon, dont la saison 3 débute le 21 juin et qui doit, en l’état, se terminer avec une saison 4 attendue en 2028. Surtout, ce projet ne dirait rien du destin de Corlys dans la Danse des Dragons, puisque l’histoire remonterait bien avant.

Le vrai terrain de jeu du Sea Snake

La série raconterait les grandes expéditions de Corlys Velaryon, neuf voyages en tout. C’est là qu’il a bâti sa réputation et l’immense fortune qui fait de lui un homme aussi puissant dans House of the Dragon. Il serait allé plus loin que quiconque à Westeros, jusqu’à l’est d’Essos, avec des étapes comme Qarth, Yi Ti ou Asshai-by-the-Shadow. Le neuvième voyage s’achève vers 90 AC, soit environ quarante ans avant les événements de la saison 3.

Ce qui est intéressant, c’est que Steve Toussaint regarde ailleurs. Lui dit être surtout intrigué par la manière dont Corlys a conquis Rhaenys Targaryen, ajoutant, en substance, « Ce qui m’intéresse le plus, c’est comment il a réussi à séduire Rhaenys ». Un détail plus romantique, mais pas si secondaire. Ça donne au personnage autre chose qu’un simple profil d’explorateur.

HBO élargit Westeros, mais à son rythme

Autour, la machine tourne. La saison 2 de A Knight of the Seven Kingdoms est confirmée, et HBO espère aller plus loin avec les histoires de Dunk et Egg. 10,000 Ships reste aussi en développement, autour de la princesse Nymeria et de l’exode des Rhoynar vers Dorne, plus de mille ans avant Game of Thrones. Il y a aussi un autre projet animé, provisoirement nommé The Golden Empire, situé à Yi Ti.

Et puis il y a le film, Aegon’s Conquest, confirmé par Warner Bros. pour le cinéma, avec un scénario signé Beau Willimon. Pas de casting, pas de date, pas de tournage lancé. Donc 2028 au plus tôt. Bref, HBO Max ne transforme pas Game of Thrones en usine. Mais la carte de Westeros, elle, continue clairement de s’agrandir.