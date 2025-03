Les fans d’Invincible soutiennent la décision controversée de Cecil pour la saison trois

Les fidèles admirateurs d'Invincible montent au créneau pour défendre la décision controversée prise par Cecil lors de la troisième saison, suscitant un débat passionné.

Tl;dr La troisième saison de Invincible est terminée, la quatrième est en préparation.

Le créateur de la série, Robert Kirkman, a confirmé l’arrivée du méchant Thragg.

Le personnage de Cecil Stedman a suscité des discussions parmi les fans.

Une quatrième saison pour Invincible

La troisième saison de la série animée à succès d’Amazon Prime Video, Invincible, est terminée. Mais que les fans se rassurent : le créateur de la série, Robert Kirkman, a déjà confirmé que la quatrième saison est en route. L’annonce a été faite après l’enregistrement des voix des personnages, avec une nouvelle alléchante pour les amateurs de la série : le grand méchant de la série, Thragg, a été casté.

Une fin de saison qui fait débat

La fin de la troisième saison a laissé les fans en émoi, notamment en raison des actions de Cecil Stedman, surnommé le « Nick Fury de l’univers ». Attention, spoilers à venir. La majorité du dernier épisode de la saison se concentre sur le combat entre Mark Grayson et le terrifiant Viltrumite, Conquest. Fort heureusement, Invincible, le fils de Nolan Grayson, parvient à vaincre Conquest, malgré plusieurs os brisés et une série de coups de tête dévastateurs. Le corps du méchant Viltrumite est récupéré par Cecil qui assure à Mark que Conquest n’est plus en vie. Mais Cecil n’est pas tout à fait honnête : Conquest est bel et bien vivant et l’Agence de Défense Globale espère obtenir des informations de lui.

Des décisions controversées

La décision de Cecil de garder Conquest en vie pour l’interroger a laissé beaucoup de fans perplexes. D’autres, en revanche, estiment que la manoeuvre est logique. Dans un univers où les enjeux sont énormes pour la planète Terre, certains argumentent que Cecil a raison d’interroger le méchant, même si les chances d’échec sont élevées.

Des projets avortés

Robert Kirkman, le créateur de Invincible, avait d’autres plans pour la troisième saison. Il souhaitait intégrer les héros de Image Comics, Spawn et Savage Dragon, dans la guerre d’Invincible. Malheureusement, il a trouvé trop compliqué de couper à travers la bureaucratie. Dans une interview exclusive, Kirkman explique pourquoi ces personnages n’ont pas pu être intégrés à la série : « Il y a eu des discussions. Au final, c’était un processus compliqué et long qui n’aurait peut-être pas abouti. Il a été décidé que ce n’était pas réalisable. Presque tout le monde [chez Image] était plutôt d’accord avec ça, mais logistiquement, c’était un cauchemar absolu. »