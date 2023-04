Endless Dungeon voit sa sortie repoussée au 19 octobre prochain

Endless Dungeon est reporté au 19 octobre prochain, un long délai supplémentaire nécessaire pour prendre en compte les premiers retours.

Si vous attendiez avec impatience de pouvoir jouer à Endless Dungeon le mois prochain, il va falloir vous faire une raison, ce ne sera pas possible. Pire encore, vous allez devoir patienter six mois supplémentaires avant de plonger dans ce shooter roguelite. En effet, Amplitude Sutiods et Sega ont décidé de reporter la sortie de leur jeu au 19 octobre.

Endless Dungeon est reporté au 19 octobre prochain

Le lancement devait, à l’origine, survenir au début de l’année 2022, avant que le développeur n’annonce une arrivée le 18 mai 2023 sur PC (Steam et Epic), Xbox Series X|S, PlayStation 4 et PlayStation 5. Dans un post expliquant cette décision, l’équipe dit estimer qu’il est important de passer davantage de temps sur le jeu après les retours obtenus durant toutes leurs sessions OpenDev. Elle promet aussi d’annoncer ultérieurement une date pour la sortie de la version Nintendo Switch.

Un long délai supplémentaire nécessaire pour prendre en compte les premiers retours

En plus de corriger les bugs et autres soucis que les testeurs ont pu mettre au jour, les développeurs veulent utiliser ce délai supplémentaire pour améliorer certains éléments clef du jeu. Ils travaillent notamment à rendre la progression du joueur moins aléatoire et plus organique et ils modifient l’économie pour que les trois ressources – science, nourriture et industrie – soient importantes dans le jeu. “La rareté des ressources est importante pour que vos décisions d’investir dans ceci ou cela aient un véritable impact”, expliquaient-ils. Les développeurs incorporent aussi de plus petits changements, comme une différenciation plus marquée entre les différents quartiers et l’amélioration de certains aspects en multijoueur.

Si vous décidez d’attendre plutôt que d’annuler votre précommande, vous pourrez obtenir trois skins gratuits supplémentaires pour Comrade, Fassie et Shroom. Ceux-ci seront aussi disponibles aux joueurs pendant une durée limitée après la sortie du jeu. Notez aussi que, dans la mesure où le lancement d’Endless Dungeon a été reporté, la phase de bêta fermée, à laquelle vous avez droit si vous achetez l’Édition Last Wish, est, elle aussi, reportée, à septembre.