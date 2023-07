En Europe, Facebook pourrait laisser les utilisateurs télécharger des apps directement depuis des pubs. Et cela pourrait changer beaucoup de choses.

Meta se prépare à lancer un nouveau type de publicités Facebook qui permettrait aux utilisateurs résidant dans l’Union Européenne de télécharger des applications sans devoir passer par la case app store de leur plateforme mobile. Si l’on en croit une information de The Verge, il s’agirait donc bien d’offrir une option de téléchargement direct aux utilisateurs, mais cette fonctionnalité pourrait n’arriver, dans un premier temps, que sur Android, dans la mesure où la firme de Menlo Park travaillerait avec des développeurs Android pour son lancement pilote plus tard cette année.

En Europe, Facebook pourrait laisser les utilisateurs télécharger des apps directement depuis des pubs

Les utilisateurs Android peuvent déjà installer des APK ou récupérer des apps téléchargées directement via leur navigateur. Cependant, ces apps utilisent toujours le système de paiement de Google. L’alternative de Meta pour télécharger des apps serait totalement indépendante tant de l’Apple App Store que de Google Play. Il serait possible d’introduire une telle fonctionnalité dans l’Union Européenne grâce à une récente loi, la législation sur les marchés numériques (Digital Markets Act, DMA), qui entrera en vigueur en 2024. Selon cette loi, les consommateurs pourront télécharger des apps depuis des apps stores concurrents. “Lorsqu’un tel acteur s’engage dans des pratiques déloyales, comme… empêcher l’installation d’applications depuis d’autres sources, les consommateurs sont enclins à payer davantage ou à se retrouver privés des avantages que des services alternatifs pourraient avoir apportés”, déclarait la Commission Européenne.

Et cela pourrait changer beaucoup de choses

Tom Channick, porte-parole de Meta, a confirmé le projet du géant d’introduire ces téléchargements d’apps via les publicités Facebook à The Verge. “Nous avons toujours été intéressés par l’aide aux développeurs à distribuer leurs apps et de nouvelles options viendraient ajouter davantage de compétition dans cet espace”, expliquait-il. “Les développeurs méritent d’avoir davantage de possibilités pour amener leurs apps aux gens qui les veulent.” Meta ne prendrait par ailleurs pas de commission sur les revenus ainsi générés pour les développeurs et leur permettrait d’utiliser le système de paiement de leur choix. Pour le moment, tout du moins. Cela pourrait changer avec le temps, évidemment, si jamais le projet devait sortir de cette phase de test.