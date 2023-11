Échec au box office de The Marvels : Le PDG de Disney pointe du doigt les dirigeants du MCU

Bob Iger, PDG de Walt Disney Company, a exprimé son point de vue sur les raisons de la faible performance au box-office du film The Marvels. Qu'est-ce qui, selon lui, pourrait en être la cause ?

Tl;dr Bob Iger, PDG de Disney, analyse l’échec de The Marvels.

Il rejette la théorie de l’impact des grèves SAG-AFTRA de 2023.

Il blâme la surproduction de l’Univers cinématographique Marvel (MCU).

Il pointe des problèmes de supervision pendant la pandémie.

Échec au box-office de The Marvels : le PDG de Disney donne son analyse

Le PDG de Disney, Bob Iger, a partagé son point de vue sur l’échec au box-office du film The Marvels de 2023. Selon lui, le problème ne réside pas dans les grèves du SAG-AFTRA de la même année qui auraient limité la publicité autour du film.

Un problème de surproduction

Bob Iger pointe plutôt la surproduction de l’Univers cinématographique Marvel (MCU). En effet, depuis Avengers: Endgame, le nombre de personnages, de fils narratifs et de sections de l’univers, sans oublier le multivers, a explosé. Cette surabondance de contenu a sans doute engendré une certaine lassitude chez les spectateurs, diminuant ainsi l’attrait du MCU.

Des problèmes de supervision

Autre cause évoquée par Iger, la supervision insuffisante lors du tournage de The Marvels, « Le film a été tourné pendant la Covid, et il n’y avait pas assez de supervision sur le plateau [de la part des cadres exécutifs] ». Une ironie pour le PDG de Disney qui ne pense donc pas que les cadres responsables des grèves de 2023, qui ont réduit la publicité générale des films de franchise, sont à blâmer.

Un problème plus large pour le MCU

L’échec de The Marvels n’est malheureusement qu’un symptôme d’un problème plus large pour le MCU. Plusieurs films récents ont été négativement impactés par cette surproduction et par des problèmes en coulisses. De l’annonce de la refonte complète de la production télévisée de Marvel Studios pour revenir à des formats télévisés plus classiques à la révision du calendrier de sortie des films Marvel, ne laissant que Deadpool 3 pour 2024, on constate que l’équipe de Marvel Studios se disperse trop pour produire la même qualité qu’auparavant.