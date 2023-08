Dolby Atmos va utiliser votre TV pour étoffer le son dans votre salon. L'interopérabilité en ligne de mire.

Certains fabricants permettent d’utiliser les haut-parleurs de votre TV pour compléter une barre de son ou d’autres enceintes pour améliorer la qualité générale de l’audio dans votre salon. Samsung a Q-Symphony, Sony Acoustic Center Sync, par exemple. Aujourd’hui, Dolby annonce une nouvelle fonctionnalité Atmos similaire, pour appairer les haut-parleurs du TV à n’importe quelle enceinte sans fil présente dans la pièce. Dolby Atmos FlexConnect, c’est son nom, arrivera avec les TV TCL de 2024.

Dolby Atmos va utiliser votre TV pour étoffer le son dans votre salon

Dolby explique que FlexConnect “optimise intelligemment le son” selon l’organisation de la pièce et l’emplacement des enceintes. L’entreprise indique que cette technologie libèrera les clients des limitations soniques liées à la taille de la pièce, la disposition des meubles ou l’emplacement des prises de courant. FlexConnect permettra aux enceintes d’être placées n’importe où dans une pièce et de calibrer chacune d’elle avec les haut-parleurs du TV. Cela créera un profil de son Dolby Atmos personnalisé et unique à chaque maison.

Dolby précise que le processus est rapide et simple, celui-ci utilise les microphones du téléviseur. Ces composants localisent chaque enceinte avant d’effectuer la calibration audio mentionnée plus haut. L’entreprise explique que le résultat devrait être un son plus immersif, peu importe où vous êtes dans la pièce.

L’interopérabilité en ligne de mire

FlexConnect ne se contente pas de renforcer la voie centrale. La fonctionnalité ajuste le son de chaque enceinte, même celles à l’intérieur du TV. Si le système repère qu’une paire d’enceintes est à l’entrée de la pièce, par exemple, il peut adapter l’audio pour que le téléviseur gère les dialogues et les enceintes s’occupent des autres sons. S’il y a deux enceintes dans le fond de la pièce, le TV gère alors les dialogues et les sons qui doivent provenir du devant de la pièce.

Le principal avantage de Dolby Atmos FlexConnect, c’est son interopérabilité. Q-Symphony de Samsung et Acoustic Center Sync de Sony nécessitent une barre de son compatible et un TV de ces entreprises. Wow Orchestra de LG fonctionne de la même manière. Si cette nouvelle technologie peut être intégrée par les fabricants dans leurs produits comme Dolby Atmos dans son ensemble, cela permettrait d’utiliser un TV TCL avec une barre de son Sennheiser, par exemple. TCL officialisera bientôt ses enceintes sans fil pour accompagner ses TV compatibles FlexConnect.