Disponible dès maintenant : iOS 17.2 et la nouvelle application Journal d’Apple !

Les mises à jour logicielles pour tous les produits Apple, y compris le Mac et l'Apple Watch, sont désormais disponibles.

Tl;dr Apple lance la nouvelle version de son système d’exploitation iOS 17.2 pour l’iPadOS et le macOS.

La principale nouveauté est une application de journal intime favorisant la réflexion et la gratitude.

Des développements ont aussi été réalisés pour le bouton Action de l’iPhone, facilitant la traduction de phrases parlées.

iOS 17.2 introduit la charge Qi2 pour les modèles iPhone 13 et 14, et offre de nouvelles fonctionnalités pour l’Apple Watch.

Apple dévoile sa dernière version d’iOS

Apple déploie actuellement la toute dernière version de son système d’exploitation, iOS 17.2, vers tous les appareils compatibles. Cette nouvelle version, riche de nouvelles fonctionnalités, est aussi disponible pour l’iPadOS 17.2 et le macOS 14.2 Sonoma. De plus, le watchOS 10.2 est également prêt à être téléchargé.

Une application de journal pour se reconnecter à soi-même

L’innovation majeure est une nouvelle application intégrée, “Journal“. Cette dernière a pour vocation de “permettre aux utilisateurs d’iPhone de refléter et de pratiquer la gratitude à travers le journaling.” s’inscrivant ainsi dans une tendance de fond visant à créer des expériences plus personnelles et enrichissantes.

Traduction en temps réel et charge rapide Qi2

Par ailleurs, iOS 17.2 élargit les possibilités du bouton Action sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, qui peut désormais agir comme un outil de traduction rapide pour les phrases parlées. Apple a également incorporé le support de la charge Qi2 sur tous les modèles d’iPhone 13 et 14. Les chargeurs certifiés Qi2 sont censés égaler les vitesses de charge sans fil de 15W de MagSafe.

Apple Watch Series : la santé à portée de voix

En outre, Apple introduit de nouvelles fonctionnalités pour l’Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2. Ces deux modèles peuvent désormais enregistrer et accéder aux données de l’application de santé grâce à Siri. Il est désormais possible de demander à Siri de fournir des informations telles que la durée du sommeil, le nombre de pas effectués ou encore le suivi de l’activité physique.