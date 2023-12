Qi2, la prochaine génération de recharge sans fil, sera disponible sur iPhone 13 et 14 avec iOS 17.2

Les chargeurs Qi2 correspondront à la puissance de sortie de 15 W des appareils certifiés MagSafe. Cela permettra d'optimiser leur efficacité. Curieux de savoir comment cela peut augmenter la durée de vie de votre batterie ?

Dans un retournement de situation inhabituel pour Apple, une marque plutôt reconnue pour sa prudence, la dernière mise à jour d’iOS révèle un intérêt surprenant pour les standards de charge innovants. Selon les informations découvertes par 9to5Mac et certains utilisateurs, la note de mise à jour pour iOS 17.2 RC indique l’ajout du “support du chargeur Qi2 pour tous les modèles d’iPhone 13 et d’iPhone 14”.

iOS 17.2 enables Qi2 on the iPhones 13 and 14. (iPhones 15 already shipped with it). pic.twitter.com/pvwPvciq7q

— Rosyna Keller (@rosyna) December 5, 2023