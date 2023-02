Disney va ralentir et espacer les sorties de ses séries Marvel

Disney doit aussi réduire ses coûts et cela passera notamment par un ralentissement des contenus Marvel.

Disney a l’intention de ralentir sur ses contenus en streaming, ceci dans le cadre de la réduction de ses coûts. Marvel Studios subira les premières conséquences de cette initiative, la plus importante sous le second mandat de Bob Iger en tant que PDG. Le grand manitou de Marvel, Kevin Geige, est parfaitement d’accord avec tout cela, déclarant que l’entreprise prévoit de lancer moins de séries sur Disney+ et de les espacer davantage. Selon Bob Iger, Disney veut “la qualité à l’écran, mais il faut surveiller ce que cela coûte”.

Disney doit aussi réduire ses coûts

“Le rythme auquel nous lançons nos séries Disney+ va changer pour que chacune d’entre elles puisse avoir le temps de briller”, déclarer Kevin Feige à Entertainment Weekly. Les sorties Marvel ces dernières années ont été plus que nombreuses. En 2022 uniquement, on compte trois films et trois séries, lesquels faisaient suite à quatre films et cinq séries en 2021. Le géant avait annoncé pas moins de cinq séries pour 2023, mais la saison 2 de Loki et la nouvelle série Secret Invasion, avec Samuel L. Jackson, ne seraient désormais plus que les deux “certaines” d’arriver cette année.

“Je pense que l’un des aspects les plus importants chez Marvel Studios, c’est d’avoir ces films et ces séries qui arrivent dans l’ère du temps”, expliquait Kevin Feige. “Mais nous voulons que les projets Marvel Studios et MCU sortent vraiment du lot. Les gens verront cela quand nous avancerons dans les Phases 5 et 6.” Et lorsque interrogé sur le fait de savoir si cela signifierait simplement un espacement des lancements ou une réduction des séries, il répondait : “Les deux, je pense.”

et cela passera notamment par un ralentissement des contenus Marvel

Dans le même temps, Disney prépare le retour de Star Wars sur le grand écran. Bien que la franchise ait connu un rythme effréné sur Disney+ avec les séries live-action The Mandalorian, Andor, Obi-Wan Kenobi et the Book of Boba Fett, la licence est absente des salles obscures depuis 2019 et L’Ascension de Skywalker. Disney devrait normalement dévoiler de nouveaux projets de film pour la Célébration Star Wars en avril, mais la franchise n’échappera pas à cette pression budgétaire. “Lucasfilm pourra monter en puissance, mais l’entreprise devra suivre la même discipline fiscale que le reste de la société”, déclarait une source à The Hollywood Reporter.

Cette réduction des coûts affectera aussi les projets de film d’animation pour le grand écran après les difficultés de 2022. Buzz l’Éclair n’a pas eu le succès escompté, Avalonia, l’étrange voyage, de Disney Animation, fut un désastre. En conséquence, l’entreprise envisagerait des fenêtres de sortie plus longues pour ses futures réalisations, ceci pour encourager les familles à retourner au cinéma. Parmi les projets à venir, Élémentaire et Wish.

Ceci étant dit, les analystes de l’industrie n’envisagent pas nécessairement ces réductions de coûts comme très impactantes pour Disney ou son service de streaming. “Vous pouvez avoir dix séries médiocres ou vous pouvez avoir cinq très bonnes séries, les gens resteront sur Disney+”, déclarait une agence partenaire à The Hollywood Reporter.