La série Disney Phinéas et Ferb va avoir droit à un revival

Phinéas et Ferb va avoir droit à un revival. De quoi (re)découvrir cette série culte Disney Channel des années 2000.

Les revivals de vieux, voire très vieux films ou séries sont aujourd’hui fréquents. Ce n’est donc plus tant la question de savoir si, mais quand telle ou telle œuvre de votre enfance se verra dépoussiérée pour une nouvelle vie sur un quelconque service de streaming. En partant du principe que la production aille à son terme, évidemment. La prochaine série à y avoir droit n’est autre que Phinéas et Ferb de Disney Channel.

Phinéas et Ferb va avoir droit à un revival

Durant la présentation d’hiver de la Television Critics Association il y a quelques jours, Disney a donné une liste de 40 épisodes pour une série séquelle répartie sur deux saisons. À l’heure actuelle, le cocréateur de la série originale Dan Povenmire va diriger cette nouvelle série et les discutions seraient entamées pour s’assurer les services de l’autre cocréateur, Jeff “Swampy” Marsh. Sur les réseaux sociaux, les doubleurs Vince Martella (Phinéas) et Dee Bradley Baker (Perry l’ornithorynque) ont confirmé leur participation à ce revival.

Phinéas et Ferb avait été diffusée pour la première fois en 2007. La série raconte les aventures de deux demi-frères, inventeurs de génie. Avec 104 jours de vacances d’été, Phinéas et Ferb ont construit des engins extraordinaires et extravagants et des événements qui disparaissent toujours juste avant que leurs parents ne rentrent à la maison. Au grand désespoir de Candice, leur sœur. Pendant que tout ceci arrive, leur animal de compagnie, Perry l’ornithorynque sauve le monde en tant qu’agent secret… qui est aussi un ornithorynque.

De quoi (re)découvrir cette série culte Disney Channel des années 2000

La série fut un grand succès et fut diffusée jusqu’en 2015, avec deux films (un potentiel troisième en production), une tournée live et un projet de film live action avait même vu le jour. Si vous demandez à quelqu’un de vous citer une série Disney Channel ou Disney XD de son enfance, il y a de bonnes chances que Phinéas et Ferb soit l’un des premiers noms de la liste.

Après la fin de la série, Dan Povenmire et Jeff Marsh étaient passés à la série séquelle, La Loi de Milo Murphy, qui a eu droit à deux saisons et qui reprenait certains personnages de la série principale. La série de 2022 Hamster & Gretel (créée uniquement par Dan Povenmire a eu droit à une deuxième saison en même temps que l’annonce du revival) se déroule dans le même univers, mais un crossover entre Hamster et l’une ou l’autre des deux autres séries n’a pas encore eu lieu.