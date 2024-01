Disney clôture une décevante année 2023 en perdant sa première place au box-office mondial

Disney clôture une année 2023 décevante en perdant pour la première fois depuis 2015 son titre de studio le plus rentable au box-office mondial. Pourra-t-il regagner sa couronne l'année prochaine ?

Disney détrôné : une première depuis 2015

La domination de Disney sur le box-office mondial a pris fin en 2023, une déception pour le studio qui avait régné sans partage depuis 2015. Malgré la popularité de l’Univers Cinématographique Marvel, la sortie de la trilogie Star Wars et le succès de ses films d’animation, Disney n’a pas réussi à maintenir son emprise sur le box-office.

Universal, le nouveau roi du box-office

C’est Universal qui a pris la relève, devenant le studio le plus rentable de l’année 2023. Alors que les films de Disney, incluant Guardians of the Galaxy Vol. 3, Indiana Jones and the Dial of Destiny, et The Little Mermaid, ont rapporté $4,8 milliards à l’échelle mondiale, Universal a généré $4,9 milliards grâce à des films tels que Oppenheimer et The Super Mario Bros. Movie.

Les faiblesses de Disney en 2023

Malgré la sortie de moins de films que Universal, l’année 2023 a été marquée par une série de déceptions pour Disney. Des films tels que Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Marvels, et Indiana Jones and the Dial of Destiny ont déçu au box-office. Même The Little Mermaid, malgré son gros budget, et le film du centenaire du studio, Wish, n’ont pas rencontré le succès escompté.