Le secret de la réussite du film Oppenheimer réside dans son aspect le moins apprécié

L'interprétation exceptionnelle des acteurs et la tension dramatique du film Oppenheimer lui ont permis de devenir l'un des plus gros succès de 2023. Cependant, un élément sous-estimé contribue à cette réussite au cinéma. Quel pourrait être cet aspect méconnu qui le rend si unique ?

Tl;dr Oppenheimer a connu un énorme succès critique et commercial.

Le film présente un casting impressionnant avec des rôles secondaires importants.

Les “méchants” réalistes sont essentiels à l’efficacité du film.

Le film montre les nombreux défis qui ont entravé le travail d’Oppenheimer.

Une appréciation méconnue d’Oppenheimer

Oppenheimer, le succès critique et commercial colossal réalisé par Christopher Nolan, a captivé le public grâce à son jeu d’acteur brillant et à la tension dramatique qu’il a créée. Le film a récolté près d’un milliard de dollars au box-office avant sa sortie sur les plateformes numériques plus tôt ce mois-ci et a été acclamé par les critiques et le public.

Un casting éblouissant

Basé sur le livre American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer de Kai Bird, Oppenheimer présente un des castings les plus impressionnants de l’histoire récente du cinéma. Les stars Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emily Blunt et Matt Damon ont été saluées pour leur interprétation du poids du message et du sens du film. Cependant, d’autres rôles moins appréciés ont apporté au film une plénitude et une profondeur qui lui ont permis de se concentrer sur plus que simplement Robert Oppenheimer et ses efforts pour construire une bombe atomique pour les États-Unis.

Des “méchants” réalistes

Oppenheimer présente une tension et un conflit incroyables sans jamais montrer les ennemis que les États-Unis ont combattus pendant la Seconde Guerre mondiale. Les autres “bad guys“, personnels et dérangeants sans avoir besoin d’être ouvertement méchants, sont incarnés par de grands acteurs qui les rendent intimidants et néfastes sans être ouvertement maléfiques. Ils offrent un conflit plus profond à Oppenheimer que celui de simplement mettre son équipe à l’épreuve du temps.

Un chemin semé d’embûches

Tout au long d’Oppenheimer, le conflit principal en dehors de la construction de la bombe est celui soulevé par Lewis Strauss, qui prétend que Oppenheimer est un fou qui a dépassé toutes les limites raisonnables pour créer quelque chose qui pourrait anéantir des villes. C’est le principal conflit humain du film, mais les méchants interprétés par Clarke, Affleck et autres posent des défis qui donnent à l’histoire plus de sous-intrigues pour briser sa principale.