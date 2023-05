Le film Oppenheimer s’offre une somptueuse bande-annonce

Le très attendu film Oppenheimer s'offre une somptueuse bande-annonce. Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. au casting de ce projet cinq étoiles.

Vous pourrez bientôt voir le traitement que Hollywood a décidé de réserver à l’un des plus importants (et des plus dangereux) épisodes de l’histoire scientifique de l’Humanité. Universal a publié un trailer pour Oppenheimer, le biopic de Christopher Nolan sur le physicien qui a joué un rôle prépondérant dans le développement et le test de la première bombe atomique.

Le très attendu film Oppenheimer s’offre une somptueuse bande-annonce

Cette bande-annonce met en évidence les problèmes éthiques autour du Projet Manhattan et ses différents travaux. Bien que l’équipe espère que les armes nucléaires mettront fin à la Seconde Guerre Mondiale pour ouvrir une nouvelle ère de paix, les scientifiques s’inquiètent aussi de déclencher une course aux armes apocalyptique. Et le film ne se termine pas avec l’explosion de cette bombe.

L’adaptation du livre American Prometheus de Kai Bird et Martin Sherwin met en lumière Cillian Murphy (Peaky Blinders) dans le costume du scientifique éponyme, et Emily Blunt, qui interprète la femme d’Oppenheimer, Katherine. Matt Damon joue le responsable du Projet Manhattan, le Général Leslie Groves Jr., tandis que Robert Downey Jr. incarne le cofondateur de la Commission de l’énergie atomique des États-Unis, Lewis Strauss. Rami Malek, Matthew Modine et Alden Ehrenreich sont aussi au casting.

Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr. au casting de ce projet cinq étoiles

La réputation de Christopher Nolan et ce casting cinq étoiles sauront attirer les fans. Cependant, c’est aussi l’un des rares films à venir explorer le rôle de la science durant la Seconde Guerre Mondiale, sans mentionner les fondements de la Guerre Froide et de la course au nucléaire. La production de ce film est aussi tout à fait remarquable. Il s’agit en effet du premier film à proposer des sections filmées en IMAX noir-et-blanc. Autrement dit, si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas à aller voir le film dans une salle IMAX pour en prendre les yeux. Rendez-vous le 19 juillet prochain dans votre cinéma préféré pour découvrir Oppenheimer.