Emma Watson détient un record impressionnant de princesse Disney qui pourrait rester inégalé

En 2017, l'actrice britannique Emma Watson a intégré l'univers des princesses Disney et a établi un record unique qui pourrait être inégalable pour les autres princesses.

Tl;dr Emma Watson détient un record unique parmi les princesses Disney.

Son film La Belle et la Bête est le plus rentable des remakes.

Aucun autre remake de princesse Disney n’a encore battu ce record.

Emma Watson pourrait conserver ce record pendant longtemps.

Un record unique pour Emma Watson

L’actrice britannique Emma Watson, célèbre pour son rôle d’Hermione Granger dans la saga Harry Potter ou encore Margaret « Meg » March dans Les Filles du docteur March, a marqué l’histoire de Disney en 2017. Elle a en effet rejoint le cercle très fermé des princesses Disney avec un record impressionnant qui semble presque insurmontable.

Un succès retentissant pour La Belle et la Bête

Disney a adapté en live-action son classique animé de 1991, La Belle et la Bête, avec Emma Watson dans le rôle de Belle. Malgré quelques changements et ajouts à l’histoire originale qui n’ont pas toujours été bien accueillis par le public, le film a reçu des critiques positives et a connu un immense succès au box-office. Il a permis à Emma Watson d’obtenir un record sensationnel parmi les princesses Disney qui place la barre très haute pour les futures adaptations en live-action.

Le plus rentable des remakes de princesse Disney

Le film a engrangé plus de 1,2 milliard de dollars pour un budget de 160 à 255 millions de dollars, devenant ainsi le deuxième film le plus rentable de 2017 et à ce jour, le remake de princesse Disney le plus rentable. Malgré la qualité supérieure de certains remakes de princesse Disney ultérieurs, comme La Petite Sirène en 2023, aucun n’a réussi à se rapprocher de ce que Belle et sa compagnie ont réalisé.

Un record difficile à battre

Disney travaille sur d’autres remakes en live-action, avec parmi eux, deux princesses Disney : Blanche-Neige et Vaiana. Cependant, il semble peu probable que ces films parviennent à battre le record de La Belle et la Bête. Il est également envisageable que des films comme Raiponce et La Reine des Neiges puissent rivaliser avec le succès de La Belle et la Bête s’ils étaient adaptés en live-action. Néanmoins, Emma Watson continuera à détenir un record unique parmi les princesses Disney, qui pourrait ne pas être battu de sitôt.