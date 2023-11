Diablo IV : la première extension introduira une toute nouvelle classe à la fin de l'année 2024. Le planning est bien chargé pour la fin de l'année.

La BlizzCon bat son plein, ce qui signifie que Blizzard a beaucoup à annoncer aux joueurs de la planète entière. Le studio profite notamment de l’événement pour dévoiler la suite des événements pour ses jeux les plus populaires. Durant la cérémonie d’ouverture de ce grand rassemblement, il y a notamment eu un aperçu du futur de Diablo IV, dont la toute première extension du jeu.

Diablo IV : la première extension introduira une toute nouvelle classe à la fin de l’année 2024

Vessel of Hatred, c’est son nom, est actuellement prévu pour 2024 et reposera sur l’histoire du jeu principal. Les joueurs pourront découvrir le destin du méchant Mephisto et en apprendre davantage sur ses plans diaboliques concernant le Sanctuaire. Ce DLC proposera entre autre le retour de la jungle de Nahantu de Diablo II.

L’extension introduira aussi une toute nouvelle classe de personnage. Blizzard promet “de nouvelles manières de jouer” ainsi que “de nouveaux monstres à éliminer”. Les fans pourront en apprendre davantage sur Vessel of Hatred l’été prochain. D’ici là, patience. Et pour ce faire, le studio a prévu quelques petites réjouissances.

Le planning est bien chargé pour la fin de l’année

Avant cela, la troisième saison de Diablo IV proposera un nouveau genre de donjon baptisé The Gauntlet. Les joueurs affronteront d’autres joueurs du monde entier pour grimper dans le classement de classe.

Le premier événement saisonnier de Diablo IV est intitulé Midwinter Blight. Celui-ci démarrera le 12 décembre prochain et durera trois semaines. Il y aura d’autres événements pendant cette fin d’année 2023, dont un événement de six semaines pour la fin de jeu Season of Blood, intitulé Abattoir de Zir. Début des festivités le 5 décembre.