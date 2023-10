Blizzard fera gagner un PC avec du vrai sang humain si les joueurs américains de Diablo IV donnent 666 litres de leur sang. Une campagne marketing qui joint l'utile à l'agréable.

Blizzard n’a pas franchement réalisé un marketing des plus subtils pour Diablo IV, mais sa dernière campagne est pour le moins insolite. Pour célébrer le lancement de la nouvelle saison du jeu, Season of Blood, et les événements Blood Harvest introduits dans le même temps, Blizzard a lancé une collecte de sang d’un mois aux États-Unis qui permettra de déverrouiller diverses récompenses dans le jeu à mesure que les gens participent. Une fois que les dons auront atteint les 666 litres, les joueurs pourront participer à un tirage au sort pour remporter “un PC custom à refroidissement liquide avec du vrai sang humain”.

La première récompense, des cosmétiques pour cinq armes, sera débloquée une fois que les dons auront atteint 33 % de l’objectif. Une fois à 66 %, les joueurs recevront un accès au cosmétique d’armure Loch Raeth Maor Barbarian. Et lorsque les dons auront atteint les 100 %, soit un total de 666 litres de sang, la Vermilion Eye Piebald Mount sera disponible et le tirage au sort pour ce PC custom sera lancé.

Outre cette composante avec du sang humain, le PC Seasons of Blood dispose d’une carte NVIDIA GeForce RTX 4090, un CPU Intel Core i9, 64 Go de RAM DDR5, un SSD de 3 To et un Waterblock GPU Quantum Vector pour le refroidissement. À noter, le tirage au sort ne sera pas réservé à celles et ceux qui ont donné leur sang. Une fois l’objectif atteint, tous les joueurs de 18 ans ou plus résidant aux États-Unis pourront participer. Cette collecte est organisée jusqu’au 20 novembre et les intéressés peuvent donner leur sang où bon leur semble, il suffit de donner une preuve du don sur le site Diablo Blood Harvest.

Une campagne marketing qui joint l’utile à l’agréable

Un don de sang standard permet de prélever un demi-litre. Autrement dit, il faudra un peu plus de 1 300 dons pour atteindre l’objectif final. Les joueurs peuvent suivre l’avancement de la collecte en visitant le site ci-dessus. À l’heure d’écrire ces lignes, le site recense déjà plus de 20 %, le premier objectif est presque atteint.

Considérant que la Croix Rouge a récemment annoncé être en pénurie de sang, ce n’est peut-être pas une si mauvaise idée de Blizzard, après tout. Toutes les récompenses seront transmises aux joueurs après la fin de la collecte, le 22 novembre.