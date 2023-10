Diablo IV arrive sur Steam le 17 octobre. En même temps qu'un nouveau DLC et un gros patch.

Le célèbre jeu de Blizzard, Diablo IV, arrivera officiellement sur Steam le 17 octobre prochain. Une très bonne nouvelle pour de nombreux joueurs PC dans la mesure où le titre n’était disponible que sur la plateforme propriétaire du studio Battle.net. Et Steam est un service bien plus répandu. Cette nouvelle est particulièrement intéressante aussi pour les possesseurs de Steam Deck. Il était déjà possible de profiter du jeu sur la console portable de Valve, mais l’opération n’était pas très simple. Ce serait bien plus facile désormais.

Valve n’a cependant pas encore évalué la compatibilité avec le Steam Deck, cela ne devrait pas tarder. Par ailleurs, il vous faudra tout de même un compte Battle.net pour vous lancer. Tout comme pour la sortie sur Battle.net, la version PC nécessite au minimum un CPU Intel Core i5 ou AMD FX-8350 et 8 Go de RAM, mais 16 Go sont préférables.

La sortie de la version Steam coïncidera avec le lancement du DLC Season of Blood, lui aussi prévu pour le 17 octobre. Au menu, une nouvelle ligne de quêtes, des pouvoirs vampiriques améliorés, cinq nouveaux boss et bien davantage, comme l’introduction de l’actrice Gemma Chan en tant que chasseuse de vampires.

Il y a aussi un gros patch qui sera disponible à cette date. La version 1.2.0 apportera tout un tas d’améliorations, comme un gain d’XP accéléré, une meilleure navigation autour des Donjons du Cauchemar, des récompenses revues, des compagnons NPC plus résistants, moins de besoin de revenir sur ses pas ainsi qu’une augmentation des apparitions de boss pour augmenter le loot d’items. Et ce n’est qu’une petite partie des correctifs. Pour la liste complète, consultez la page d’informations.

Blizzard a toujours été protecteur envers ses licences, s’interdisant, ou presque, de les proposer sur d’autres plateformes que Battle.net. Diablo IV n’est pas le premier gros jeu à avoir droit à Steam. En août, c’est Overwatch 2 qui débarquait sur le store de Valve. Et dans le même temps, Blizzard a déclaré par le passé que plusieurs titres y auraient droit, sans pour autant préciser lesquels. Diablo IV en est un, nous attendons les autres.